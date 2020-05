Koronavirus, ujet v statistiko

Epidemiologi so ob izbruhu pandemije covida-19 postavili tezo, da je okuženih v populaciji od pet- do desetkrat več od tistih, ki so zajeti v urad­nih številkah na podlagi testiranja. Med vzroki za te ocene so navedli visok, do 80-odstotni delež asimptomatičnih okužb ter ­nezadostno testiranje v večini držav.Vprašanje, koliko je dejansko razširjen virus v populaciji, je eno od najbolj vročih. Namreč, še vedno ne vemo, kako dolga je imunost po okužbi s sars-cov2 in ali nas jeseni čaka drugi val okužb. Če imunost ni dolgotrajna, kot kažejo druge različice koronavirusov, je cepljenje edina rešitev, prekuževanje populacije ...