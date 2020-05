FOTO:Koronavirus vplival na poslovanje steklarjev

Načeta namizni in luksuzni program

Slabo kaže vsej steklarski branži

Generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas pravi, da brez nove peči v Vitrumu ne bodo preživeli. Foto Mavric Pivk/delo



Igor Lah se dobička ne bo dotaknil

Igor Lah, ki prek švicarskega holdinga Global Glass obvladuje SH, se je odpovedal celotnemu lanskemu dobičku. Foto Leon Vidic/delo

S prevetritvijo planiranih postavk materialov, storitev in pogodb z zunanjimi izvajalci so privarčevali dva milijona evrov na letni ravni. Foto Jure Eržen/delo

Hrastnik – Steklarni Hrastnik (SH) so drastično upadla naročila, razmere na svetovnem steklarskem trgu pa so se tako zaostrile, da so ukrepi neizbežni. Če želijo ohraniti dolgoročno poslovanje in zdravo jedro proizvodnje, ne bo dovolj le krčenje stroškov in vlaganj, ampak bodo morali do septembra v programu namiznega stekla odpustiti šestdeset ljudi.Kolikor bo le mogoče, pravijo v SH, ki je z okrog sedemsto delovnimi mesti največji zaposlovalec v občini in med največjimi v Zasavju, bodo delavce odpustili »na mehek način«: od omenjenih šestdesetih se jih bo deset v tem času oziroma do konca septembra upokojilo, proučili bodo možnosti za dokup let za vse, ki jim do upokojitve manjka le nekaj let, posebej bodo upoštevali primere, ko sta v SH zaposlena oba zakonca in starše, ki so samohranilci.Še februarja je kazalo, da bo poslovno leto 2020 eno uspešnejših za steklarje, če že ne najbolj uspešno. Prvo tromesečje so namreč zaključili s 16,8 milijona evrov celotnega prometa, kar je bilo v skladu z načrti in s kar 3,1 milijona evrov dobička pred davki, ki je bil celo 59 odstotkov večji od načrtovanega. Nakar so se zaloge začele kopičiti …, sredi maja so že ustavili eno od proizvodnih linij na področju namiznega stekla. Najbolj prizadeta sta namizni program, ki že doslej ni bil med donosnimi in so se ga odločili opustiti, in program »luksuzne« parfumske embalaže. Kupci odpovedujejo že oddana naročila, novih skoraj ni. Zmanjšujejo se tudi naročila v embalažnem programu, v segmentu žganih pijač. Še februarja so imeli steklarji 7,9 milijonov evrov novih naročil, marca jih je bilo glede na februar za 17 odstotkov manj, aprila pa celo za 64 odstotkov.In kako kaže vnaprej? Napovedi so slabe tako za maj kot za junij. Steklarji pričakujejo 25-odstotni padec prodaje glede na plan. Če se razmere po kakšnem čudežu ne izboljšajo in se sedanji trendi ne obrnejo, lahko do konca leta pričakujejo tudi do deset milijonov evrov ali petnajst odstotkov manj prihodkov od načrtovanih in prav toliko manj, kot je bilo lanskih. Dobiček bo od načrtovanega v tem primeru nižji za približno 15 odstotkov, od lanskega pa celo za tretjino. V 2019 je SH zabeležila 67,5 milijona evrov prihodkov; cvetel jim je zlasti embalažni program. Čistega dobička pred slabitvijo zaradi investicije v novo peč pa je bilo 9,8 milijona evrov.Zaradi posledic epidemije korona virusa so bili steklarji primorani sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bodo, kot rečeno, zarezali na najbolj boleče področje – med zaposlene, hkrati pa bodo krčili investicije in stroške. S prevetritvijo planiranih postavk materialov, storitev in pogodb z zunanjimi izvajalci so privarčevali dva milijona evrov na letni ravni.Tudi njihov stoodstotni lastnik, švicarski holding Global Glass, ki ga obvladuje, se je odpovedal celotnemu lanskemu dobičku. Od načrtovanih naložb bodo letos izvedli le 23-milijonsko investicijo v novo G peč v enoti Vitrum in IS stroje, in še to v zoženem obsegu. Naložba, ki jo načrtujejo za september, je ključna za obstoj SH. B peči v enoti Special se v dveh letih izteče življenjska doba. Brez nove peči ne bomo preživeli, pravi generalni direktorSeptembra ukinjajo proizvodnjo namiznega programa, do zaključka investicije v G peč, predvidoma za dva meseca, pa ustavljajo še proizvodnjo parfumske embalaže.