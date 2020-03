Jelko Kacin: Včeraj in danes so umrli štirje ljudje, okuženi sta 802 osebi

Vsi dnevni dogodki: TUKAJ



​Iz ure v uro novi podatki, članki, novice

Ljubljana je skoraj povsem prazna. FOTO: Jure Eržen/Delo

Število okuženih še naprej narašča, zato so nujni preventivni ukrepi. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

V karanteni v postojnskem hotelu Epic dva pozitivna

Uradni govorec vlade je na novinarski konferenci danes povedal , da je koronavirus zahteval še dvanajsto življenje, za posledicami bolezni covid-19 je na Golniku namreč umrl bolnik. Kasneje je dodal, da so včeraj in danes skupaj umrle štiri osebe (dve včeraj in dve danes). Testirali so 22.474 ljudi, samo včeraj 1125. Od tega je bilo 46 oseb pozitivnih, vsega skupaj sta v Sloveniji v tem trenutku uradno 802 pozitivna. Iz bolnišnic so včeraj domov poslali šest ljudi. Umrlo je 15 oseb.Na Kliniki za infekcijske bolezni UKC Ljubljana je danes hospitaliziranih 50 bolnikov z virusom covid-19, od tega 36 bolnikov na odraslih oddelkih in 14 v intenzivni enoti, dva bolnika pa sta že ekstubirana. Kot je povedala dr.s Klinike za infekcijske bolezni, »je tako tudi zaradi izjemno dobrega dela naših intenzivistov in celotne ekipe, za zdaj smo veseli«.Zdravnica je še pojasnila, kako se spreminja sprejem pacientov na Infekcijski kliniki: »Dinamika je pestra in hitra. Če pomislimo, kako je bilo pred štirimi tedni, se stvari spreminjajo s svetlobno hitrostjo. Na začetku smo dejansko sprejeli vse pozitivne bolnike, ker smo tudi mi potrebovali izkušnje o tem, kako se virus obnaša, kako poteka klinična slika, pri katerih osebah se stanje lahko poslabša, kakšni so izvidi. Seveda si tega že po enem tednu nismo mogli več privoščiti. Zdaj sprejemamo osebe , ki so ogrožene, ki ob sprejemu potrebujejo kisik ali pa dodatno nego oziroma opazovanje. V 14 dneh se je zelo obrnilo, kako hudo so ljudje bolni ob sprejemu.«Virus je nov, o njem vedo več z vsakim dnem: »Tako na področju poznavanja same bolezni, zdravljenja bolezni, spremljanja bolezni, načina obravnave teh bolnikov, diagnostike. Iz ure v uro so objavljeni novi članki. Sledimo strokovni literaturi, dobivamo cel kup novic, elektronske pošte, sporočil od naših kolegov iz drugih držav.«Dr. Kotarjeva spremlja potek bolezni od začetka, bila je tudi tista zdravnica, ki je bila v telefonskem pogovoru s pozitivnima Slovencema s križarke Princes Diamond na Japonskem : »Ko smo se takrat slišali po telefonu, je bilo to nekaj eksotičnega oziroma nenavadnega, tudi zakonca sta bila zaskrbljena, kako bo, ko bosta prišla nazaj kot pozitivna. Zdaj pravita, da sploh ne moreta verjeti, kako se je obrnilo v štirih, petih tednih. Res je prav neverjetno, kako to zdaj sprejema javnost, ljudje in kako to doživljamo zdravniki.«Ker število okuženih še naprej narašča, so nujni preventivni ukrepi. Mladi zdravnici sta danes predstavili ukrepe, da bi čim bolj zajezili širjenje okužbe . Opozorili sta na pravilno uporabo rokavic, maske in druge zaščitne opreme. Predvsem starejše ljudi je Kacin pozval, naj bodo previdni in naj bodo čim bolj doma. Prav tako naj se sami ne odpravljajo po pokojnine na banko.Med 27 slovenskimi državljani, ki so 29. marca pripotovali iz Avstrije in so nameščeni v karanteno v Dolgi vasi pri Lendavi, je sedem pozitivnih na sars-cov-2, so sicer sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po včerajšnjih podatkih je bilo v Sloveniji potrjenih 26 novih okužb z virusom sars-cov-2, skupno potrjenih okužb pa je 763.Dva dneva po namestitvi 43 slovenskih rojakov, ki so pripotovali iz Španije, v 14-dnevno karanteno v postojnski hotel Epic pa so ugotovili, da je 40 negativnih, dva sta pozitivna, pri enem bo treba test ponoviti.O ugotovitvah so takoj obvestili postojnskega župana, tveganja, da bi se virus širil znotraj karantene, pa ni, saj ostajajo povratniki iz Španije v svojih sobah in nimajo stikov drug z drugim, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko. Vseh 43 bodo znova testirali čez slaba dva tedna.