Korošca z ladje: »Zdržite samoizolacijo«

Z izjavo za javnost sta se oglasila Korošca, ki ju je okužba s koronavirusom doletela na križarki Diamond Princess . Spomnimo, da sta bila to prva obolela Slovenca za to boleznijo, ki ne moreta verjeti, da ljudje bolezni in možnosti okužbe še vedno ne jemljejo dovolj resno. Tole sporočata slovenski javnosti ...»Ob vseh sicer lepih doživljajih na Daljnem vzhodu, nas je ob zaključku križarjenja doletela neprijetnost – 14 dnevna stroga karantena na ladji, za kar so se oblasti odločile, saj je bilo na ladji nekaj potnikov okuženih s koronavirusom. Vse kabine so prejele termometre za merjenje telesne temperature ter napotke za opazovanje morebitnih sprememb (kašelj, povišana temperatura, kihanje, oteženo dihanje). Po nekaj dneh karantene so se pri nama naposled le pojavili blagi simptomi prehlada, ki sva jih sprva pripisovala 24-urnemu bivanju v klimatizirani ladijski kabini, ki sicer ni imela drugega prezračevanja.Pri odvzemu brisa pa je bila ugotovljena prisotnost virusa. Zaradi okužbe sva bila premeščena na infekcijsko kliniko. Na kliniki so naju zadržali vse dokler dva zaporedna brisa nista pokazala negativnega rezultata. V primerjavi z mnogimi ostalimi okuženimi na ladji, ki so imeli težjo obliko, sva nevarnost prestala z lažjo obliko okužbe.V času ko opazuješ soljudi, ki zaradi bolezni trpijo, nekateri celo umrejo, spoznaš, kako pomembni in ključni so pravočasni ukrepi, na katere nas vsakodnevno opozarjajo pristojne državne in občinske službe. Zato ne bodite lahkomiselni. Življenje je dragocen dar in četudi boste sami morda prestali okužbo brez posledic, morda vaših bližnjih ne bo več, ker jih bo vzela bolezen.Bodite odgovorni do sebe in drugih tako, da se ne družite, da se izogibate stikom, da skrbite za higieno in razkuževanje ter da zdržite samoizolacijo, če pa morate v službo, se dobro zaščitite. Drživa pesti, da se okužba ne razširi in da bomo epidemijo s skupnimi napori zajezili in končali. Vso srečo in ostanite doma.«