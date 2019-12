Koroška Slovenka Angelika Mlinar korak bliže slovenskemu državljanstvu

Vlada je na seji ugotovila, da obstaja interes Republike Slovenije, da se, ki si jo v SAB želijo videti v funkciji kohezijske ministrice, podeli državljanstvo Republike Slovenije. Na podlagi tega mnenja in ob izpolnjevanju preostalih zakonsko določenih pogojev ji bo, kot navajajo v sporočilu za javnost, v nadaljevanju upravnega postopka ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo o podelitvi državljanstva Republike Slovenije.Postopek podelitve državljanstvo Republike Slovenije Angeliki Mlinar poteka v skladu s 13. členom zakona o državljanstvu, in sicer izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov.Predsednica SABje v sredo, ko je Mlinarjevo tudi uradno predlagala kot kandidatko za ministrico, poudarila, da je prepričana, da bi postopke kljub parlamentarnim počitnicam lahko izpeljali do 7. januarja, ko je skrajni rok za imenovanje novega ministra. »Če se uredi problem državljanstva, potem ne vidim ovir,« se je na pričakovani predlog SAB odzval premierPo njegovih besedah se z njenim imenovanjem mudi in bi ga morali opraviti na decembrski seji, ki se začne v ponedeljek, sicer bi se lahko ujeli v časovno zanko, ki ne bo dobra ne za ugled vlade ne za ugled stranke. Predsednica SAB je Šarca zbodla, da mora zdaj on zagotoviti poslanske glasove.Pridobitev državljanstva je za nekdanjo evropsko poslanko in kandidatko za kohezijsko ministrico »velik osebni zaplet«, a ker je avstrijska zakonodaja tako stroga glede merila za dvojno državljanstvo, je doslej, kakor sama razlaga, kljub tem, da je več let v Sloveniji tudi živela, odlašala s postopki.