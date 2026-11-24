Slovenija bi, kot kaže, prihodnje leto lahko dobila največjega lastnika slovenskih smučišč. Podjetje Vabo, ki ima v lasti smučišče Kope, se namreč po poročanju več medijev dogovarja za nakup Krvavca, priljubljenega smučišča v bližini Ljubljane. To je za portal Finance potrdil tudi prvi mož in solastnik Vaba Boštjan Paradiž. »Usklajujemo še podrobnosti, kot so pašne pravice. In višino kupnine,« je povedal. Pričakuje, da bodo dogovor z Janezom Janšo, ki je prek Alpske investicijske družbe lastnik Krvavca, dosegli v začetku prihajajočega leta. Kupnina za stoodstotni delež naj bi po neuradnih informacijah Financ znašala od osem do deset milijonov evrov. Paradiž tega ni komentiral. Iskanje kupca Prvi mož Vaba Boštjan Paradiž FOTO: Jože Suhadolnik Janša je lastnik Krvavca po nekaj zapletih ...