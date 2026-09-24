Zakon o Skoku: Opozicijo najbolj skrbi politizacija tožilstva

Koalicija in opozicija glede predloga zakona o Skoku ostajata na nasprotnih bregovih. V opoziciji so kritični do odziva ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča do vsebinskih pomislekov, predlagali so črtanje ključnih členov zakona.

V koaliciji pa medtem opoziciji očitajo, da se ne želi spopasti s korupcijo, o učinkovitosti Skoka pa bo po njihovem mnenju sodil čas.

Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin je bila v izjavi za medije kritična do odziva ministra Zupančiča glede vsebinskih pomislekov. »Od ministra dobimo samo odgovor, da želi živeti v svetu brez korupcije. Lepo prosim, nismo na tekmovanju za miss sveta,« je bila slikovita.

Od ministra, ki pravi, da je to njegov glavni projekt, bi pričakovali konkretne in argumentirane obrazložitve, je dodala. Najbolj jih skrbi napovedana »politizacija tožilstva«, torej diskrecija ministra, ki bo imenoval tožilce. Problematizirala je tudi to, da Skok ne bo imel pristojnosti za pregon zlorabe uradnega položaja.

Poslanci bodo danes po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o Skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

Luka Simončič: Nekje se mora premakniti

»Dovolj je tega, da poslušamo samo o aferah, ni pa sodnega epiloga,« pa je v izjavi za medije dejal poslanec SDS Luka Simonič. Najpomembneje se mu zdi, da se institucije, ki bodo načrtno reševale afere, povežejo v eno. Kritike iz opozicije bodo vedno, je dejal, »ampak nekje se mora premakniti«.

Skok gre po njegovem mnenju v pravo smer, saj z njim uresničujejo zavezo volivcem. »Verjamem, da bo Skok merljivo dokazal, da uspešneje razrešuje najtežje oblike kriminala, in merila morajo odločati, ali je Skok dober ali ne,« je dejal.

Katič: Ta zakon pomeni ravno nasprotno

Poslanka SD Andreja Katič je dejala, da nihče ne nasprotuje ugotovitvi, da je treba nekaj narediti za učinkovit pregon korupcije, gospodarskega kriminala in najhujših kaznivih dejanj, a ta zakon pomeni ravno nasprotno. Pri tem je spomnila, da predlogu nasprotujejo vse institucije, ki bodo zakon uporabljale v praksi.

Dodala je, da so v opoziciji z dopolnili predlagali črtanje ključnih členov, da bi prepričali ministra Zupančiča, da bi še enkrat premislil in prisluhnil stroki ter pripravil nov, v praksi učinkovit zakon. V SD sicer pričakujejo, da bo DZ zakon »žal potrdil«, saj gre za »dobro naoljen glasovalni stroj«.

Da bo zakon potrjen, pričakuje tudi poslanec NSi, SLS in Fokus Janez Žakelj, ki opoziciji očita, da si ne želijo preiskati koruptivnih zadev, kar po njegovih besedah kažejo tudi z »blokiranjem zakona o parlamentarni preiskavi«. Pri dopolnilih opozicije gre po njegovih besedah le za »črtanje in črtanje«. »Če sistem ne deluje, so potrebne spremembe. Čas bo pokazal, ali je zakon dober, vsekakor pa pričakujemo, da bo metla pometla s korupcijo,« je dodal.

Tina Brecelj: Poskus politike, da si podredi pravosodje

Skok je poskus politike, da si podredi pravosodje, prinaša pa tudi državo dvojnih meril, je bila ostra poslanka Levice Tina Brecelj. S Skokom je po njenih besedah »zagotovljeno, da koruptivni politiki nikoli ne bodo sedli na zatožno klop«, preganjal pa bo navadne državljane. Kljub opozorilom stroke zakon organom ne daje pogojev za bolj učinkovito delo, je izpostavila.

»Ali res lahko verjamemo, da si koalicija, v kateri so nekdanji storilci kaznivih dejanj, davčni goljufi, prevaranti, tudi taki, ki že leta hodijo na sodišče, želi učinkovitega kazenskega postopka?« je dodala.

Zupančič: Upoštevali smo večino pripomb in zakon o Skoku izboljšali

Minister za pravosodje Mihael Zupančič je po razpravi o predlogu zakona o Skoku v DZ dejal, da so predlog izboljšali, saj so upoštevali približno polovico vseh pripomb vrhovnega sodišča in več kot 60 odstotkov pripomb državnega tožilstva. Minister je prepričan, da je zakon o Skoku »tektonski premik v boju proti korupciji«.

Zupančič je dodal, da so pri pripravi poslušali veliko deležnikov, bilo pa je tudi nekaj nestrinjanj, ki so običajna. Poudaril je, da ni mogoče pričakovati, da se bodo pravniki med seboj vedno popolnoma uskladili.

Opozicija je danes z dopolnili predlagala črtanje več členov, kar se Zupančiču ne zdi zelo konstruktivno. Meni, da bi to lahko predlagali tudi na seji odbora, a tega niso izkoristili. Dodal je, da si je želel vsebinske razprave, ki pa je ni bilo veliko.