Korupcijska tveganja pri zaposlitvi Damirja Črnčeca

Zadnje javno objavljeno mesečno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) kaže, da je ta bolj ali manj že končala obravnavo nove zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Damirja Črnčeca na Slovenskem državnem holdingu (SDH). Tam od konca januarja uradno zaseda funkcijo pomočnika predsednika uprave Žige Debeljaka za korporativno varnost, odgovornega za oblikovanje politik in mehanizmov, a vse bolj se zdi, da je njegova menjava delovnega mesta povezana z ustanavljanjem tako imenovanega obrambnega holdinga.