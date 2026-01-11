Koseški bajer: dvema mlajšima osebama se je vdrl led, padli sta v vodo

V Koseški bajer v Ljubljani sta danes nekaj po 10. uri padli dve mlajši osebi, ko se je pod njima vdrl led. Iz ledeno mrzle vode ju je rešil mimoidoči, je za STA povedal vodja intervencije Blaž Kovač. Na kraju so posredovali reševalci, ki so ju ogreli, pa tudi policisti in gasilci. Pristojni opozarjajo, da led ni dovolj debel za drsanje.

Kot so dodali s policije, je šlo za moškega in žensko, v dogodku se oba naj ne bi poškodovala, so ju pa zaradi suma podhladitve odpeljali na pregled v zdravstveno ustanovo.

Gasilska brigada Ljubljana je ob 10.34 dobila klic, da sta v Koseški bajer padli dve osebi, zato so takoj odšli na intervencijo, je povedal Kovač. Ko so prišli gasilci na kraj, je mimoidoči z reševalno vrvjo obe osebi že rešil na kopno, kjer so ju po prihodu poskušali ogreti in ju po pol ure odnesli v reševalno vozilo.

Kovač je ob tem pozval sprehajalce, naj ne hodijo na led, ki je pri teh temperaturah pretanek in zato nevaren za sprehajanje in športne aktivnosti, kot je igranje hokeja. »Led je tanek, se spreminja, zato je velika nevarnost, da se bo vdrl,« je opozoril Kovač.

Tudi gasilci so z vso reševalno opremo padli v vodo, ker pa so izkušeni reševalci, se po njegovih besedah znajo rešiti iz take situacije.

Kovač tako v primeru, da padete skozi led v vodo, svetuje, da poskusite dati roke nad gladino in doseči čim večjo površino ledu, da se vsaj obdržite na površini, če je nemogoče splezati iz vode. »Na srečo se je danes srečno končalo,« je zaključil Kovač in pozval vse, naj drsajo na drsališčih.

Policisti še preverjajo vse okoliščine dogodka in bodo v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali, so zapisali s PU Ljubljana.