Kostić podarja zdravnikom oddih

Priprave na odprtje hotela

Nova plaža šele konec junija

Družba MK Group, v lasti srbskega poslovneža, ponuja 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu iz Slovenije, Hrvaške in Srbije tridnevni brezplačni oddih v njihovih hotelskih nastanitvah. S to gesto se jim želijo zahvaliti za požrtvovalnost v borbi s pandemijo covida-19. V hotelu Kempinski Palace bodo tako gostili sto zdravstvenih delavcev iz oddelkov za infekcijske bolezni ljubljanskega in mariborskega kliničnega centra, celjske bolnišnice in Golnika, kjer so se zdravili oboleli za koronavirusno boleznijo.Zdravstveno osebje iz omenjenih ustanov bo donacijo lahko izkoristilo med 15. junijem in 15. avgustom. Po besedah Jelene Baronik, predstavnice MK Group in direktorice portoroške hotelske družbe, je pandemija pokazala potrebo po družbeni odgovornosti velikih gospodarskih družb in zato so se odločili za to potezo.Medtem so v hotelu Kempinski Palace, kot nam je povedala njihova predstavnica za stike z javnostmi, priprave na odprtje v polnem teku. Prve goste bodo sprejeli 11. junija. »Rezervacije so zaživele, dobivamo jih tako od domačih kot od tujih gostov,« je dejala. Po odpravi mejnih omejitev računajo predvsem na tuje goste iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovaške.»Upoštevali bomo stroge zaščitne ukrepe, ne le tiste, ki veljajo v Sloveniji, ampak tudi standarde držav, iz katerih prihajajo naši gostje,« omeni sogovornica. Za primer navede, da je v Avstriji predpisana razdalja med gosti v jedilnici dva metra, pri nas pa 1,5 metra. S tem želijo zagotoviti, da se bodo gostje počutili povsem varne. »Za letošnjo poletno sezono tudi ne načrtujemo polne zasedenosti hotela, saj bi imeli težave z zagotavljanjem zaščitnih standardov, zato smo si kot zgodnjo raven postavili 60-odstotno zapolnjenost kapacitet,« pojasni.Z letošnjo sezono so v hotelu Kempinski Palace dobili v upravljanje svojo plažo, ki so jo oddelili od osrednje portoroške plaže – ta sicer spada pod okrilje javnega podjetja Okolje Piran. »Plažo bomo zaradi zamika, ki so ga povzročile posledice epidemije, odprli konec junija,« je omenila Ziererjeva. Plaža bo po vzoru drugih hotelskih plaž odprta tudi za zunanje goste, a bodo morali ti najeti tamkajšnje ležalnike. MK Group bo v skladu z najemno pogodbo v prvem letu v plažno infrastrukturo vložil 350.000 evrov, v prihodnjih dveh letih pa še 150.000 evrov.