Kot bi imel aids, kolero in kugo skupaj

Ljubljana – Član ene od opozicijskih strank je povedal, da se ga ljudje, odkar so izvedeli, da je bil pozitiven na covid-19, izmikajo v velikem loku. Znanci so sicer razumevajoči in prizanesljivi, okolica pa hudobna in žaljiva. Čeprav je v času bolezni, ki je minila z enodnevno vročino in blagim potekom, strogo upošteval karanteno, so ljudje klevetali, ga videvali po celi Sloveniji, pa čeprav, kot je zatrdil, ni zapustil doma. Pa še zdaleč ni edini, ki ima občutek, da ga je covid-19 za vedno ožigosal.Ko se na trenutke sooči z neprijaznimi pogledi posameznikov in določenimi opazkami, se počuti, kot bi prebolel aids, kolero in ...