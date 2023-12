Kot član uprave RTV Slovenija odstopil Simon Kardum

»To je bila odločitev, ki je zorela lep čas. Gre za to, da so se moja pričakovanja ob kandidaturi obrnila v pesimistično stran zgodbe. Na ta način, kot se je med drugim tudi sprejemalo ključna dokumenta za naslednje leto, se ta hiša, ki naj bi bila največja javna medijska hiša in hkrati osrednja kulturna ustanova, ne more rešiti,« je za MMC razloge za odstop pojasnil Simon Kardum in dodal, da sta predsednik uprave Zvezdan Martić in predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici že prejela njegovo utemeljitev odstopa.

Kot je znano, se tudi dva od štirih članov uprave – to sta Simon Kardum in Franci Pavšer – nista strinjala s pripravljenimi dokumenti, ki predstavljajo precejšnje programske reze, a – kot sta opozorila – vseeno niso upoštevali še podpisa sporazuma med vlado in socialnimi partnerji o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu. Za RTV Slovenija naj bi to na odhodkovni strani pomenilo 1,9 milijona evrov več, ki niso predvideni v načrtu.

»Ogromno očitkov se je zvrstilo tudi na račun prejšnjega generalnega direktorja, da ni upošteval realnih postavk. Jaz osebno pa se ne bom pretvarjal, da tega povišanja ni,« je dejal Pavšer in vztrajal, da ne bi smeli rezati le pri variabilnih stroških, ampak tudi iskati rezerve pri fiksnih in dodatnih prihodkih.

Svetniki so upravo večkrat opozorili na nujnost njihovega sodelovanja, ki je bilo doslej daleč od zglednega. Martić je kasneje na novinarsko vprašanje o njihovi neenotnosti odgovoril, da ni nič narobe, če se kdaj ne strinjajo.