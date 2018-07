Kovačič ne bo odnehal - znova se bo pritožil

Na ponovljenem zakonodajnem referendumu je imelo pravico glasovati 1.711.510 volivcev, glasovalo pa jih je 257.139 oz. 15,01 odstotka vseh. 20-odstotni kvorum udeležbe tako ni bil dosežen. Oddanih je bilo sicer 257.098 glasovnic, 2203 glasovnice so bile neveljavne, 254.895 pa je bilo veljavnih.

Ljubljana - Državna volilna komisija (DVK) je sprejela poročilo o izidu glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru železniške proge Divača-Koper. Za je glasovalo 49,94 odstotka, proti pa 50,06 odstotka volivcev. Ker kvorum 20-odstotne udeležbe ni bil dosežen, zakon ni zavrnjen. Pobudnik referendumaje napovedal pritožbo.Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je na ponovljenem referendumu 13. maja podprlo 127.293 volivcev oz. 49,94 odstotka, proti jih je glasovalo 127.602 oz. 50,06 odstotka volivcev, ki so veljavno glasovali. Število volivcev, ki so glasovali proti, sicer predstavlja 7,45 odstotka vseh volivcev.Pobudnik referenduma Kovačič, ki se je udeležil seje DVK, je po njej za STA povedal, da se bo pritožil na referendumski izid, saj rezultat po njegovem mnenju ne odraža volje volivcev. »Ker je bil referendum izveden v enakih ali še hujših pogojih neenakosti kot na prvem referendumu,« je obrazložil svojo pritožbo.To bo vložil na vrhovno sodišče, po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi lahko to stori v treh dneh po objavi izida referenduma v uradnem listu. Po pojasnilih direktorja DVKbo izid referenduma v uradnem listu objavljen predvidoma v petek, tako ima Kovačič do vključno s ponedeljkom čas za pritožbo.Kovačič izida ne priznava, saj je bil po njegovi oceni ponovljen referendum »še en poskus v enakih okoliščinah«. Okoliščine so ostale nespremenjene, normativne in dejanske, celo poslabšale so se, je dejal in dodal, da je odvisnost rezultata referenduma od pogojev neposredna.Kovačič je medtem že pisal tudi novoizvoljenim poslancem. Od njih namreč želi, da razveljavijo zakon o drugem tiru. Če tudi pri poslancih ne bo posluha, pa je napovedal vložitev ustavne presoje samega zakona.