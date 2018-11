Kozarci bodo pred Martinovim redko prazni, a naj bo daleč vsaj volan

V letih od 2011 do 2017 so 38,2 odstotka prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili vozniki, ki so imeli več kot 0,5 grama na kilogram alkohola v krvi.



Lani na območju PU Koper 1015 prometnih nesreč, 123 povzročiteljev pijanih

Naj bosta alkohol in volan daleč vsaksebi. FOTO: Rez-art Getty Images/istockphoto

Zavod Varna pot bo v okviru nacionalne akcije “Slovenija piha 0,0” izvajal aktivnosti projekta Čista nula, čista vest na prihajajočih martinovanjih po Sloveniji.

Bliža se Martinovo, praznik, ki slavi dobro kapljico. Prihajajoči dnevi bodo tako zaznamovani s slavljenjem dobre kapljice, mladega vina, kozarci bodo redko prazni. Kolikor bodo glasna nazdravljanja, najmanj toliko bo - upravičeno - tudi opozoril pred tem, da za volan nikar ne sedajte potem, ko ste pili alkohol. Nedavna huda nesreča v Mariboru, ko je domnevno pijani voznik zbil 27-letno nosečnico v trenutku , ko je pravilno prečkala prehod za pešce, je nov opomin, da vožnja in alkohol pač ne sodita skupaj. Nikoli, nikdar in nikjer.V zavodu Varna pot ob tem opozarjajo, da so pristojni organi pred omenjeno nesrečo izvedli določene analize, ki dokazujejo celovito problematiko alkohola in drugih prepovedanih substanc na slovenskih cestah.»Kot mednarodna in domača organizacija, ki združuje ljudi, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele, se čutimo poklicane, da pristojno ministrico pozovemo k preučitvi dosedanje zakonodaje in spodbudi k izvedbi učinkovitejših ukrepov, ki so doma ali v tujini že poznani in prinašajo pozitivne rezultate,« opozarjajo.Tudi policisti so se v tem tednu pridružili nacionalni preventivni akciji Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki jo vodi Javna agencija RS za varnost prometa. V tem času policisti in občinski redarji pri voznikih preverjajo njihovo psihofizično stanje, obenem pa izvajajo tudi številne preventivne aktivnosti.Glavni namen akcije je namreč opozoriti, da alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi poslabšajo naše psiho-fizične sposobnosti za varno sodelovanje v prometu, ter spodbuditi ljudi k ničelni toleranci do teh snovi v prometu.Da opozorila niso pretiravanje, kažejo podatki - samo na območju Policijske uprave (PU) Koper so letos obravnavali 1015 prometnih nesreč, v katerih je bilo 123 povzročiteljev pod vplivom alkohola, in sicer s povprečno stopnjo alkoholiziranosti 1,53 g/kg (delež alkoholiziranih 11,32).»Letos je nekoliko višji odstotek alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč kot lani (lani 10,35 odstotka). Policisti so odredili 11.879 alkotestov, od tega je bilo 685 pozitivnih, 25 oseb pa je preizkus odklonilo. Odredili so tudi 239 hitrih testov (sum na vožnjo pod vplivom mamil), od teh je bilo 111 pozitivnih, 22 pa je bilo odklonitev. Policisti so ob tem odredili še 332 strokovnih pregledov, od katerih je bilo 40 pozitivnih in 91 odklonitev,« je povedalas PU Koper.Pred nami je vikend praznovanja, martinovanja, ki se pri nas praznuje predvsem kot praznik vina. Lani so koprski policisti med 1. in 15. novembrom obravnavali 40 prometnih nesreč, od katerih sta imela dva povzročitelja povprečno stopnjo alkoholiziranosti 1,79 g/kg, od 134 odrejenih alkotestov pa je bilo kar 47 pozitivnih. Odrejenih je bilo tudi sedem hitrih testov zaradi suma na vožnjo pod vplivom mamil, ki so bili vsi pozitivni.Tudi leto pred tem v enakem obdobju rezultati nadzora niso veliko milejši. Policisti so obravnavali 33 prometnih nesreč, katerih povzročitelji so bili v osmih primerih pod vplivom alkohola, s povprečno stopnjo alkoholiziranosti 1,26 g/kg. Policisti so skupno odredili 108 alkotestov od tega je bilo 60 pozitivnih in ena odklonitev. Odrejenih je bilo devet hitrih testov zaradi suma na vožnjo pod vplivom mamil, od teh je bilo šest pozitivnih in ena odklonitev.Prošnje, naj vozniki nikar vinjeni ne sedajo za volan, so tako vsekakor na mestu. Policisti ob tem apelirajo tudi na gostinske lokale in organizatorje prireditev, naj vinjenim gostom, za katere je jasno, da se bodo domov poskušali odpeljati z vozilo, ne točijo alkoholnih pijač.»Naj vas po zabavi odpelje domov nekdo, ki ni pil alkohola ali pokličite taksi,« tako polagajo na srce policisti, člani zavoda Varna pot, ne nazadnje pa tudi pešci, kolesarji in ostali udeleženci v prometu, ki vam bodo prekrižali pot.