KPK bo zahtevala revizijo za razveljavitev naročila za nakup helikopterjev

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je preučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom ministrstva za notranje zadeve za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Odločila je, da bo kot zagovornik javnega interesa vložila zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročila, so sporoči s KPK.

Zahtevek za revizijo bodo vložili prihodnji teden, so napovedali in ministrstvo za notranje zadeve pozvali, naj pogodbe ne podpiše do končne odločitve o zahtevku za revizijo. »V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo,« so opozorili.

Več informacij bo KPK posredovala po sprejemu sklepa na seji senata, ki bo predvidoma v ponedeljek, so še sporočili.

Pogodbo bi podpisali v ponedeljek

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je pred tem že napovedal, da bo pogodbo za nakup novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči s podjetjem Leonardo podpisal v ponedeljek na sedežu letalske policije enote na Brniku.

KPK poziva ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naj s podpisom pogodbe počaka. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister je sicer 26. avgusta odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev in pojasnil, da bodo pred podpisom pogodbe počakali na izsledke.

To odločitev je sprejel po tistem, ko so na Televiziji Slovenija objavili zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev.

Minister je 3. septembra na seji komisije DZ za nadzor javnih financ pojasnil, da v notranji reviziji niso ugotovili nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega naročila. To je potrdilo tudi končno revizijsko poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti postopka tega javnega naročila, v katerem služba za notranjo revizijo ni zaznala nepravilnosti, ki je bilo objavljeno v ponedeljek na spletni strani ministrstva.

Prvi mož policije Damjan Petrič je 26. avgusta odredil notranjevarnostni postopek, ki pa še ni zaključen, so na Generalni policijski upravi pojasnili za STA.

Ministrstvo je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev, ki je bil objavljen 14. maja, izbralo ponudbo podjetja Leonardo v višini 31.964.000 evrov z DDV. Drugi ponudnik Airbus Helicopters Deutschland pa s svojo ponudbo v višini 30.365.087 evrov z DDV po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila.