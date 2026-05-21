Koalicija obljublja ničelno toleranco, KPK ji ne verjame

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) dvomijo v iskrene namene nove koalicije za izboljšanje boja proti korupciji. Zakonodajne spremembe na tem področju se snujejo v tajnosti, z njimi pa se boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil, so opozorili v odzivu na koalicijsko pogodbo, ki prinaša napoved ustanovitve tožilske enote Skok.

Danes podpisana koalicijska pogodba prinaša zavezo novih koalicijskih partneric za vzpostavitev ničelne tolerance do korupcije in klientelizma ter krepitev pregona korupcije in organiziranega kriminala. To bi dosegli tudi z ustanovitvijo specializirane tožilske enote Skok, ki bi se ukvarjala s pregonom korupcije in kaznivih dejanj med javnimi funkcionarji, javnimi uslužbenci, sodniki, tožilci ter v podjetjih z državnim lastništvom in javnih zavodih.

Najzahtevnejše oblike korupcije in gospodarskega kriminala bi Skok preganjal s pomočjo »specializirane policijske podpore«, priključili pa bi mu tudi obstoječo KPK, izhaja iz koalicijske pogodbe. Kot je razumeti, komisija tako ne bi bila več samostojen organ.

»Povsem neresno neprimerno in tudi nevarno je, da se zakonodajne spremembe, ki gredo v nasprotno smer od mednarodnih priporočil Greca in OECD ter evropske protikorupcijske direktive, pripravljajo tako hitro, praktično v tajnosti in ne da bi v njihovo pripravo vključili institucije, ki že delujemo na področju boja proti korupciji,« so se danes odzvali na KPK.

Kot so poudarili, so na komisiji z njimi seznanjeni zgolj iz medijev. Tako jim razlogi, zakaj bi pripojitev komisije specializirani tožilski enoti prispevala k izboljšanju preprečevanja korupcije, niso znani.

Opozarjajo tudi, da so instituti oziroma pristojnosti, ki jih pokriva komisija, primarno preventivne narave, namenjene temu, da do korupcije ne bi prihajalo. »S priključitvijo teh pristojnosti organu, katerega primarna naloga je preiskovanje najhujših kaznivih dejanj, pa obstaja resna nevarnost, da bi preventivna vloga zvodenela oziroma bila postavljena v ozadje. Takšna ureditev bi bila izjema tudi na ravni Evropske unije,« so navedli v odgovoru STA.

»Glede na način, kako se novi zakon oziroma spremembe pripravljajo, tudi resno dvomimo o iskrenih namenih za izboljšanje boja proti korupciji,« so še zapisali na komisiji.