KPK: Golob je pomešal zadeve ali pa gre za grob in nedopusten napad

Premier Robert Golob je danes za Radio Slovenija dejal, da je na podlagi sodnega zahtevka odvetnika prišel do ugotovitev KPK iz oktobra, iz katerega izhaja, da v zadevi Karigador ni kršil integritete. KPK pa še preiskuje morebitno nasprotje interesov. Golob ob tem pravi, da če je naredil kaj narobe, z veseljem plača globo in zadevo zaključi.

KPK je maja lani na podlagi izvedenega predhodnega preizkusa glede dopustovanja predsednika vlade v Karigadorju pri poslovnežu Tomažu Subotiču, ki je tedaj še sedel v več svetih javnih zavodov, in odločanja o članih svetov javnih zavodov zoper Goloba uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s področja nasprotja interesov.

Oktobra je nato sporočila, da je določene očitke odstopila drugim pristojnim organom, denimo inšpektoratu za delo in računskemu sodišču. Komisija pa ni potrdila nedovoljenih vplivov v povezavi s konkretno zaposlitvijo v celjski bolnišnici, so tedaj sporočili.

Golob je danes dejal, da je po sodnem zahtevku odvetnika prišel do celotnih oktobrskih ugotovitev KPK. »Nisem mogel verjeti, ko sem včeraj dobil v roke papir iz oktobra, v katerem piše, da je komisija ugotovila, da nisem kršil integritete v primeru Karigador,« je dejal Golob, ki je KPK očital »popolnoma nerazumno prikrivanje dokumentov« in oteževanje sodnega varstva.

KPK je sicer v predhodnem preizkusu preverjala več prijav možnih kršitev, nekatere od teh je ustavila, izhaja iz ugotovitev.

Nadaljuje pa še preiskavo morebitnega nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi njegovega prijateljevanja s Subotičem. »Kolikor razumem, zakonska določba glede tega predvideva sankcijo, ki bo globa. Jaz z veseljem plačam globo, če sem naredil nekaj narobe, zato da zadevo enkrat za vedno zaključimo in da s tem ne otežujemo več vsake razprave, ki jo imam tudi v medijih, ampak da se tudi v medijih osredotočimo na stvari, ki so za ljudi zares pomembne in zanimive,« je danes o tem dejal Golob.

V KPK so se že odzvali in spomnili, da so o vseh ugotovitvah javno komunicirali, pritrdili pa so, da še vedno teče postopek glede morebitnega nasprotja interesov. Ocenjujejo, da je predsednik vlade »bodisi pomešal zadeve ali pa gre za grob in nedopusten napad na KPK ter zavajanje javnosti«.

Golob je sicer za radio tudi znova izpostavil, da pravno državo spoštuje, »ampak spoštovanje pravne države je, da se postopek konča takrat, ko je pravnomočen«, je dodal. S tem je mislil na postopek v zadevi Bobnar, kjer ugotovitve KPK, da je kršil integriteto, izpodbija na sodišču. »Priznam, da sem ji poslal dve sms-sporočili, v katerih sem izrazil zaskrbljenost nad stanjem v policiji, in priznam, da sem se tako z njo kot z vsemi ministri pogovarjal vedno, ko sem videl nekaj, kar vzbuja skrb v državi,« je znova pojasnil Golob, ki je prepričan, da je to njegova dolžnost, ne pa kršitev integritete.

Na vprašanje, ali v morebitnem naslednjem mandatu, če bi še vodil vlado, razmišlja o ukinitvi ali preoblikovanju KPK, pa je dejal, da je to večkrat napovedala opozicija, »tega niti ne skrivajo, mi nismo nikoli o tem razmišljali, še manj o tem govorili«, je dejal.