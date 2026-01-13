KPK: Golob v zadevi Bobnar kršil integriteto

Komisija za preprečevanje korupcije je v zadevi Bobnar ugotovila, da je premier Robert Golob kršil integriteto, poročata portala N1 in 24ur. Komisija je objavila dve sporočili SMS, ki ji je poslal nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar.

Golob je v primeru očitkov nekdanje Bobnarjeve, da je nedopustno vplival na delo policije, kršil integriteto. Svoje končne ugotovitve je KPK danes poslala predsedniku vlade ter njegovemu odvetniku Stojanu Zdolšku.

KPK je po pisanju navedenih portalov razkrila tudi sporočili SMS, ki ju je premier poslal tedanji ministrici:

»Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen.«

»Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika.«

KPK je ravnanje predsednika vlade ocenila kot v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ki jo določa 14. člen zakona o vladi. Izpostavila je, da lahko predsednik vlade ministrom daje obvezujoče napotke zgolj v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrov, vlada pa usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji ni sprejela.

Postopek zoper Roberta Goloba v zvezi z ostalimi očitki iz predloga za uvedbo preiskave pa se ustavi, je še navedla KPK.

V Golobovem kabinetu prepričani, da kršitve integritete ni

V kabinetu Goloba so v odzivu za medije izpostavili, da je komisija kot edini očitek, zaradi katerega naj bi kršil integriteto, navedla le dve sporočili. Ostale očitke Bobnarjeve je zavrnila kot neutemeljene. V včerajšnjem pogovoru je sicer premier že ocenil, da sta sporočili »vse kaj drugega kot pa kršenje integritete«.

Več sledi.