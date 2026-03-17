KPK kulturno ministrstvo poziva na tvegane prakse avtorskih pogodb direktorjev

Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na tvegane prakse avtorskih podob direktorjev kulturnih zavodov. Kot so sporočili s komisije, namreč gre za to, da direktorji javnih zavodov s področja kulture v programe uvrščajo umetniška dela, v katerih so sami udeleženi kot avtorji in za to prejemajo tudi dodaten honorar.

»Te prakse so z vidika kršitev nasprotja interesov po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato Komisija ministrstvu priporoča, da za javne zavode pripravi usmeritve,« so zapisali iz Komisije.

V zadnjem času so namreč obravnavali več prijav z očitki, da posamezni direktorji z javnim zavodom, v katerem opravljajo poslovodno funkcijo, sodelujejo tudi na podlagi avtorske pogodbe.

Takšna sodelovanja, ki sicer niso zakonsko prepovedana, praviloma izhajajo iz umetniških programov, pri oblikovanju katerih prav tako sodelujejo direktorji zavodov. Komisija izpostavlja, da tudi za direktorje javnih kulturnih zavodov veljajo določbe ZIntPK, zato morajo biti ti kot uradne osebe pozorni na okoliščine nasprotja interesov.

Zavedajo se, da so poslovodne osebe lahko tudi sami umetniki, a je treba pri tovrstnih sodelovanjih dosledno spoštovati določbe s področja nasprotja interesov in s tem zagotavljati zaupanje javnosti v pravilno, zakonito, transparentno in objektivno delo javnih institucij. FOTO: Leon Vidic

Nasprotje interesov

Kot opozarjajo, je to, da predlagajo sebe, svojega družinskega člana ali druge povezane (fizične ali pravne) osebe v postopkih, ki so kakorkoli povezani z dodeljevanjem ali pridobivanjem javnih sredstev, najbolj tipična okoliščina, ki lahko ustvari nasprotje interesov po določbah ZIntPK.

Zavedajo se, da so seveda poslovodne osebe lahko tudi sami umetniki, a je treba pri tovrstnih sodelovanjih dosledno spoštovati določbe s področja nasprotja interesov in s tem zagotavljati zaupanje javnosti v pravilno, zakonito, transparentno in objektivno delo javnih institucij.

Kot opozarjajo, je to, da predlagajo sebe, svojega družinskega člana ali druge povezane (fizične ali pravne) osebe v postopkih, ki so kakorkoli povezani z dodeljevanjem ali pridobivanjem javnih sredstev, najbolj tipična okoliščina, ki lahko ustvari nasprotje interesov po določbah ZIntPK. FOTO: Blaž Samec

V priporočilih kulturnemu ministrstvu, ki jih je Komisija v celoti objavila na spletni strani, tako poudarjajo, da mora direktor, če želi v posameznem delu umetniškega programa nastopiti kot režiser/scenarist/avtor, o tem pred oblikovanjem končnega predloga programa pisno obvestiti svet zavoda, ki mora nato o tem obrazloženo odločiti; da mora biti direktor iz postopka odločanja o umeščanju lastnih predstav v program v celoti izločen; ne sme podpisovati nobenih avtorskih pogodb ali izplačil samemu sebi.

Prav tako v priporočilih Komisija svetuje, da če bi ministrstvo ugotovilo, da sveti zavodov ne morejo zagotavljati ustreznega spoštovanja izogibanja okoliščinam nasprotja interesov, je primeren razmislek o zakonskih spremembah glede nasprotja interesov na področju kulturnih javnih zavodov.

Ministrstvo naj prouči možnost uvedbe razpisov, na podlagi katerih bi lahko posamezno predstavo/delo uvrstili v program za posamezno leto. Z jasnimi merili in kriteriji izbire bi se povečala transparentnost postopka in bi se okrepilo zaupanje javnosti v objektivnost in nepristranskost postopka.

Komisija je ministrstvo zaprosila, da jo v treh mesecih obvesti o izvedenih ukrepih.