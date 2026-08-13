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    Slovenija

    Hojs: Država ima vse možnosti, da bo globo izterjala

    Več nekdanjih ministrov je globo zaradi nasprotja interesov plačalo, Aleš Hojs ne. KPK je proti njemu vložila predlog za izvršbo.
    Aleš Hojs FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Aleš Hojs FOTO: Leon Vidic
    STA
    13. 8. 2026 | 15:38
    13. 8. 2026 | 17:06
    3:26
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    KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog za izvršbo proti nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek, so za STA navedli na KPK.

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    Stevanović o Hojsovi kandidaturi za ministra: Jaz si tega ne bi želel

    Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je med novembrom 2023 in februarjem 2024 izdala skupno osem prekrškovnih odločb proti nekdanjim ministrom, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri čemer se niso izločili iz odločanja o tem.

    Nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek, nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik in nekdanja ministrica za izobraževanje Simona Kustec odločitve niso izpodbijali in so globo že poravnali.

    Postopka proti Dikaučiču in Vizjaku zastarala

    Pet ministrov pa je vložilo zahtevo za sodno varstvo. Postopek proti tedanjemu in tudi aktualnemu ministru za finance Andreju Širclju je bil na višjem sodišču končan februarja letos, potem ko sta tako Okrajno kot Višje sodišče v Ljubljani potrdila odločitev KPK o kršitvi nasprotja interesov.

    Postopka proti nekdanjemu ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču in nemdanjemu ministru za okolje Andreju Vizjaku sta zastarala.

    Prekrškovna postopka proti tedanjemu notranjemu in gospodarskemu ministru, Hojsu in Počivalšku pa sta se, kot so pred kratkim sporočili iz KPK, pravnomočno zaključila. Okrajni sodišči v Ljubljani in Celju sta potrdili odločitev KPK, da sta se s svojim ravnanjem znašla v okoliščinah nasprotja interesov in sta kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Odločitev sta po pritožbi kršiteljev potrdili tudi višji sodišči, KPK pa je Hojsu in Počivalšku izrekla globo v višini 400 evrov.

    Kot so za STA danes pojasnili na komisiji, so globo zaradi prekrška, ker se niso izločili iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala na njih same, že poravnali Podgoršek, Koritnik, Kustečeva, Šircelj in Počivalšek. »Obveznosti plačila globe pa še ni izpolnil Aleš Hojs, zato je komisija včeraj vložila predlog izvršbe. Ta postopek nato vodi Finančna uprava RS,« so navedli.

    Hojs: Država ima vse možnosti, da bo neplačano globo izterjala

    Aleš Hojs je v odzivu za STA ocenil, da je šlo za veliko politično gonjo zoper ministre nekdanje vlade Janeza Janše. Spomnil je, da se tudi sam pritožil na prekrškovno odločbo KPK. »Eni so v tej borbi uspeli, drugi nismo, imamo dvojne vatle za nekatere,« je ocenil. Dodal je še, da ima država vse možnosti, da bo neplačano globo izterjala.

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