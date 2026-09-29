KPK nad Mijiča zaradi lažnih navedb o izobrazbi

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je proti poslancu Resnice Borisu Mijiču uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal DZ o svoji izobrazbi. V zvezi z drugimi prijavami, ki so jih s poslancem Mijičem prejeli na KPK, še vodijo predhodne preizkuse, so na komisiji pojasnili za STA.

Senat KPK je 31. avgusta proti Mijiču uvedel postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami, ki jih je podal DZ o svoji izobrazbi. V teh dneh so mu obvestilo o uvedbi preiskave vročili. O tem je danes prvi poročal portal 24ur.

»Ni evidentiran kot diplomant«

Na KPK so pojasnili, da uvedba postopka preiskave pomeni, da so po opravljenem predhodnem preizkusu prejete prijave zaznali utemeljen sum kršitve integritete po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. »Šele sama preiskava pa bo pokazala, ali bo sum potrjen ali ovržen,« so poudarili.

Dodali so še, da ima obravnavana oseba v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja.

Pred spomladanskimi volitvami je namreč Mijič za Državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu, objavljenem na spletni strani DZ, med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda na fakulteti so pojasnili, da Mijič »ni evidentiran kot diplomant«.

Na KPK so še pojasnili, da v zvezi z drugimi prijavami, ki so jih prejeli glede poslanca Mijiča, nanašajo pa se predvsem na sume kršitev s področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja, še vodijo predhodne preizkuse.