KPK: Revizija notranjega ministrstva je bila zavajajoča

»KPK je kot zagovornik javnega interesa preprosto morala pregledati dokumentacijo tega javnega naročila. Ob tem smo na KPK ugotovili sum kršitev javnonaročniške zakonodaje oziroma sum neenakopravne obravnave ponudnikov,« je namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Tina Divjak pojasnila zahtevek za revizijo javnega naročila za nakup helikopterjev hitre nujne medicinske pomoči.

»Naročnik je namreč kot merilo naročil ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo. Gre za zelo konkretno merilo, pri čemer pa naročnik z ničemer ni obrazložil, zakaj je takšno merilo potrebno. Še več, na neuradnem sestanku, katerega posnetek je prišel v javnost, so se prisotni zelo nazorno pogovarjali o tem, da to zahtevo izpolnjuje samo eden od ponudnikov«.

Naročnik se je zelo dobro zavedal spornosti tega merila, je povedala Tina Divjak. »Poleg tega moramo izpostaviti še, da interna revizija MNZ tehničnih specifikacij niti meril sploh ni gledala. Pogledali so samo posamezne procesne aktivnosti. Ugotovitve notranje revizije so torej zelo pomanjkljive, da ne rečem zavajajoče«. Senat KPK je zato danes sprejel in že vložil zahtevek za revizijo na Državno revizijsko komisijo (DRK).

Sporno je, ugotavlja KPK, da je notranja revizija eksplicitno zapisala, da notranja revizor tehničnih specifikacij in meril ni gledal, in se do njih ni opredeljeval, saj nimajo znanja iz letalskega področja. Pogledali so samo posamezne procesne aktivnosti, kar pomeni, da notranja revizija jedra tega postopka sploh ni gledala, kaj šele, da bi se do tega opredelila. Ugotovitev notranje revizije se nanaša na procesne korake, ne pa na tehnične specifikacije oziroma merila.

Tina Divjak je povedala, da bi bilo najbolj odgovorno, da MNZ s podpisom pogodbe počaka do določitve o revizijskem zahtevku. »Če je pogodba že sklenjena, potem sama razveljavitev pogodbe nima nobenega učinka. Govorimo pa o potencialnem oškodovanju javnega premoženja v višini 37 milijonov evrov, za katere pa ostaja sum, da bodo podeljeni na podlagi nezakonitega javnega naročila«.

»Šele potem ko je bil postopek izbori zaključen, so se pojavile polemike o tem postopku. Na podlagi prijav je KPK začela postopek. Prosili smo MNZ za dokumentacijo, ki pa smo jo prejeli 8. septembra. Od takrat je minilo približno en teden,« pa je odgovorila na vprašanje, zakaj so se na KPK zadeve lotili komaj sedaj.

Komisija je proučila dokumentacijo, povezano z javnim naročilom za nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Pri naročilu je ugotovila, da obstaja sum kršitve določb zakona o javnem naročanju, nezakonita oddaja naročila pa bi lahko pomenila oškodovanje premoženja večje vrednosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Komisija je eden od zagovornikov javnega interesa, ki v skladu z zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja lahko uveljavljajo pravno varstvo javnega interesa, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javno varnost ali oškodovanje premoženja večje vrednosti, so pojasnili.

Boštjan Poklukar FOTO: Jože Suhadolnik

Sum kršitve javnonaročniške zakonodaje

V konkretnem javnem naročilu, katerega skupna vrednost (z vzdrževanjem) znaša skoraj 37 milijonov evrov z DDV, z možnostjo povečanja za 30 odstotkov, je KPK ugotovila sum kršitve javnonaročniške zakonodaje pri dodatnemu merilu, ki se je nanašalo na ločen prtljažni prostor z avtomatsko osvetlitvijo.

To merilo je naročnik v razpisno dokumentacijo vključil kljub zavedanju, da ga izpolnjuje le en ponudnik, tega pa ni ustrezno obrazložil. »To pa pomeni diskriminatorno oziroma neenakopravno obravnavo ter odstopanje od zahteve po zagotavljanju konkurence med ponudniki. Z nezakonito oddajo javnega naročila bi lahko prišlo do oškodovanja premoženja večje vrednosti in s tem ogrožanja javnega interesa,« so pojasnili.

Zato je senat komisije na današnji seji odločil, da KPK vloži zahtevek za revizijo za razveljavitev postopka javnega naročanja. Komisija bo zahtevek za revizijo vložila danes. V javnem interesu je, da se odpravi vsak dvom o pravilnosti izvedbe postopka javnega naročila in prepreči morebitno oškodovanje premoženja večje vrednosti v primeru, če bo Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo.

Poziv, da zadržijo sklenitev pogodbe

Zato KPK poziva ministrstvo za notranje zadeve, da do končne odločitve o zahtevku za revizijo zadrži sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem.

Ministrstvo je sicer podpis pogodbe z izbranim ponudnikom, podjetjem Leonardo, napovedalo za danes ob 13. uri na Brniku.