KPK napoveduje vodenje z zgledom

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je danes sprejel novo vizijo delovanja komisije. Usmerjeno bo v krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe, so sporočili.Izhajajoč iz veljavnega normativnega in institucionalnega okvira, resolucije o preprečevanju korupcije v Slovenije ter mednarodnih aktov Združenih narodov, EU, Sveta Evrope ter Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj si bo KPK skladno z vizijo prizadevala za krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe.V okviru svojih pristojnosti namerava skrbeti za krepitev svojega profesionalizma, preventivno in nadzorno funkcijo, ozaveščanje na vseh ravneh družbe ter povezovanje institucij formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva.KPK ob tem napoveduje tudi vodenje z zgledom, trajnosten in pozitiven pristop, skladnost poslovanja, informatizacijo poslovanja in mednarodno sodelovanje.»Z izvajanjem teh aktivnosti želimo v sodelovanju z najširšim krogom kompetentnih deležnikov vzpostaviti pogoje, v katerih bodo kršitve integritete in etičnosti ter korupcija postali visoko tveganje z nizkim donosom,« so še poudarili.Na čelu KPK je od aprila, ki je nasledil Borisa Štefaneca . Ob nastopu šestletnega mandata je poudaril pomen, ki ga ima krepitev integritete v vseh sferah družbe. Gre za drugo plat boja proti korupciji, »pri čemer je krepitev integritete usmerjena v preventivno delovanje, ki edino lahko na dolgi rok prinese rezultate,« je dejal.