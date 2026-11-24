Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) po izvedenem nadzoru nad poročanjem poslancev o omejitvah poslovanja in premoženjskem stanju ter preverjanju odprave nezdružljivosti funkcij ugotavlja, da so kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije še vedno prepogoste.

Predsednica komisije Katarina Bervar Sternad je poudarila, da so poslanci tisti, ki sprejemajo zakone, zato je pričakovano, da jih tudi spoštujejo. Zaupanje javnosti v delovanje politike se začne pri spoštovanju pravil, kot so poročanje o premoženju in povezanih podjetjih, spoštovanju zakonskih rokov ter preprečevanju nasprotij interesov.

Največ kršitev so zaznali pri neprijavi premoženjskega stanja, o svojem premoženju ni poročalo devet poslancev SDS trenutnega sklica in trije poslanci prejšnjega sklica, ki so bili člani poslanskih skupin Svobode in SD.

Skupno je sicer enomesečni rok, ki ga za to predpisuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zamudilo 53 poslancev prejšnjega in aktualnega sklica.

Nadzor funkcionarjev

Nadzor nad premoženjskim stanjem je eden od osnovnih mehanizmov, ki so vzpostavljeni za nadzor funkcionarjev.

Tina Divjak, namestnica predsednice komisije, navaja, da če bi želeli v celoti doseči namen tega instituta, bi morali nujno javno objaviti celotno premoženje najvišjih funkcionarjev, zato pa je potrebna sprememba zakonodaje. Na to jih opozarja tudi skupina držav proti korupciji Greco.

Težave s poročanjem so ugotovili tudi pri subjektih, s katerimi je funkcionar ali njegov družinski član povezan. V celoti ni poročalo kar 34 subjektov. Od tega so bili štirje poslanci prejšnjega sklica (2022–2026), kar pomeni, da svoje obveznosti niso izpolnili v celotnem mandatu.

Trenutno so zaključili 23 prekrškovnih postopkov, pri čemer so tisti, ki so svojo obveznost izpolnili po pozivu KPK, prejeli opozorilo ali opomin, dva poslanca pa sta prejela globo v višini 400 evrov.

Na področju nezdružljivosti funkcij je komisija zaznala štiri sume nepravilnosti, ki jih še preverja. Je pa nadzor osvetlil dejstvo, da bi tudi pri zaznanih nezdružljivostih funkcij potrebovali dodatne sankcije, posebej v primerih, ko je nezakonito opravljanje dejavnosti kasneje odpravljeno ali pa ko funkcionarji kljub pravnomočno ugotovljenim kršitvam vztrajajo na več stolčkih, opozarja KPK.