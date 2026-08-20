KPK odločila o primeru podžupana, ki je sklepal posle z družinskim članom

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila pravnomočne ugotovitve o kršitvi omejitev poslovanja občine Šmarješke Toplice. Ta je z izdajo 23 pogodb in naročil za gradnjo med letoma 2021 in 2024 pri podjetniku, ki je družinski član podžupana iste občine, kršila določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Skupna vrednost poslov je bila 444.552 evrov.

Občina Šmarješke Toplice je zoper ugotovitve KPK o konkretnem primeru vložila tožbo, v kateri je med drugim zatrjevala, da vrednost posameznih pogodb ni dosegla mejne vrednosti 40 tisoč evrov, ko je treba izvesti javno naročilo, zato po mnenju občine omejitve o absolutni prepovedi poslovanja iz 35. člena ZIntPK ne veljajo. Upravno sodišče je njihove navedbe zavrnilo ter pritrdilo ugotovitvam protikorupcijske komisije, ki so skladne z uveljavljeno razlago vrhovnega sodišča na tem področju.

Omenjeni posli so skladno z devetim odstavkom 35. člena ZIntPK tako nični. Komisija za preprečevanje korupcije je s tem že seznanila občino in sopodpisnika pogodb.

Z namenom doseganja ustreznih standardov pri ravnanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje KPK na svoji spletni strani objavlja ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK.