    Slovenija

    Piko na i sporu med KPK in vlado zaradi priporočil v primeru Črnčec dodala še SD

    Zaposlitev Damirja Črnčeca v SDH razdelila koalicijo. V SD pravijo, da javno polemiziranje politike s KPK kaže na željo, da se zadeve pomete pod preprogo.
    Damir Črnčec. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Damir Črnčec. FOTO: Leon Vidic
    STA, P. M.
    29. 8. 2025 | 18:47
    29. 8. 2025 | 19:31
    5:29
    

    KPK ob odzivu vlade na njihova priporočila ob postopku glede zaposlitve Damirja Črnčeca v SDH poudarja, da KPK s priporočili izvaja poslanstvo preprečevanja korupcije, krepitve integritete in transparentnosti. Odziv vlade kaže na nerazumevanje ali nesprejemanje poslanstva KPK, vprašanja o kompetencah pa so neumestna, menijo.

    Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) se je v današnjem sporočilu za javnost odzvala na odgovor vlade, ki je ob priporočilih KPK glede zaposlitve Črnčeca navedla, »da KPK v zadnjem času med drugim podaja priporočila, ki terjajo poseben razmislek glede meja njenih pristojnosti v odnosu do drugih organov. To neizogibno zajema tudi vprašanje kompetenc senata KPK za podajo priporočil, ki lahko presegajo zakon o integriteti in preprečevanju korupcije«.

    image_alt
    KPK bo preverila postopek nove zaposlitve Damirja Črnčeca

    Komisija poudarja, da s podajo priporočil različnim organom izvajajo svoje naloge v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, zato so po njihovi oceni vprašanja o kompetencah senata komisije za podajo priporočil popolnoma neumestna.

    KPK zaskrbljena zaradi vladnega odziva

    Obenem so zapisali, da v preteklosti podaja takih priporočil oziroma vključevanje teh področij v programe preprečevanja korupcije v Sloveniji ni bilo problematično. Zato komisija sklepa, da je razlog za odziv vlade mogoče iskati v ugotovitvah komisije v konkretnem primeru in drugih aktualnih primerih, ki jih KPK še vodi. »To je sicer zaskrbljujoče, saj so močni in neodvisni nadzorni organi pogoj za trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja,« so izpostavili.

    Zagotovili pa so, da bo komisija ne glede na to svoje delo še naprej opravljala profesionalno in ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih določb.

    V zvezi z odzivom na priporočila KPK se je oglasila tudi SD

    Kot so zapisali Socialni demokrati, je treba »neodvisne in avtonomne organe, ki v skladu z zakonom in drugimi pravnimi akti delujejo v prid preprečevanja korupcije in klientelizma, spoštovati ter jih krepiti, ne pa spodkopavati in brez utemeljenih razlogov ustvarjati domneve o nepravilnostih njihovega dela«.

    Še več, ocennjujejo, da je pri podajanju stališč glede ugotovitev teh organov nujna »skrajna zadržanost, še posebej ko se ugotovitve nanašajo na delo politike in političnih strank«.

    V primeru odziva na priporočila KPK se po njihovem ustvarja vtis, da se »politika ogiba svoje odgovornosti glede ugotovitev KPK in želi z neutemeljenimi izjavami preusmeriti pozornost od vsebinskih pomislekov KPK ter z javnim polemiziranjem s slednjo pometati zadeve pod preprogo«.

    »Če si resnično in iskreno želimo koraka naprej, v boju proti korupciji, kar mora biti neomajno in brezpogojno poslanstvo vse politike in vseh političnih strank, ne glede na različnost njihovih prepričanj in pogledov, potem je skrajni čas, da se prekine s podajanjem neutemljenih dvomov v delo KPK in ostalih neodvisnih organov ter raje kot to spoštuje njihova priporočila ter njihovo vlogo v naši državi še opolnomoči z več pristojnostmi in orodij za učinkovitejši boj proti korupciji,« so še zapisali.

     

    Kje so meje pristojnosti?

    Vlada pa je danes zatrdila, da spoštuje neodvisne institucije in njihove pristojnosti, ob tem pa znova navedla, da je KPK »s svojimi priporočili v zadnjem času sprožila razmisleke glede meja njenih pristojnosti, kar je treba obravnavati z dolžno skrbnostjo«. O razmislekih o pristojnosti KPK bo vlada razpravljala ob obravnavi odziva na priporočila komisije. »Vlada z deljenjem svojih razmislekov deluje transparentno, pri obravnavi izjemno pomembnega vprašanja meja pristojnosti med organi pa upošteva svojo ustavno vlogo ter ostaja zavezana krepitvi pravne države,« so zatrdili na vladnem uradu za komuniciranje.

    image_alt
    Preiskava zastala, premier Robert Golob zahteval vpogled v spis

    KPK, ki je nedavno ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH, je sicer opredelila več korupcijskih tveganj pri zaposlitvi, med katerimi so sistematizacija novega delovnega mesta, prehiter postopek zaposlitve in način sklenitve pogodbe.

    Tudi v današnjem odzivu so izpostavili, da so v priporočilih podrobno pojasnili institut vrtljivih vrat, ki je namenjen preprečevanju nasprotja interesov, nedovoljenih vplivov in korupcije pri prehajanju posameznikov med javnih in zasebnim sektorjem, ter predstavili mednarodno prakso na tem področju. Trenutna ureditev tega področja po mnenju KPK ni zadostna. Spomnili so še, da so podobna priporočila vladi posredovali tudi že v preteklosti, vprašanja zaposlovanja na podlagi političnih in drugih interesnih vplivov ter področje vrtljivih vrat pa so vključeni tudi v nacionalno resolucijo o preprečevanju korupcije, ki sta jo letos potrdila vlada in DZ, kot tudi v akcijski načrt za izvajanje resolucije.

    Več iz teme

    KPKkomisija za preprečevanja korupcijevladaDamir ČrnčecSD

