    Slovenija

    KPK opozorila na resne zakonodajne luknje pri imenovanju ustavnega sodnika

    Komisija opozarja na pravne nejasnosti pri umiku kandidatov ter predlaga jasnejšo zakonsko ureditev.
    R. I.
    14. 4. 2026 | 10:33
    14. 4. 2026 | 10:38
    Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila obravnavo prijave glede domnevnih nepravilnosti pri imenovanju sodnika Ustavnega sodišča RS. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, je pa opozorila na postopkovna tveganja in Državni zbor RS pozvala k izboljšavi zakonodaje.

    Komisija je v postopku pregledala dokumentacijo državnega zbora in relevantne predpise. Ugotovila je, da zakonodaja ne ureja izrecno možnosti umika kandidatov, ki jih v imenovanje predlaga predsednik oziroma predsednica republike. To po mnenju KPK odpira prostor za različne interpretacije in lahko povzroča pravno negotovost.

    Zato komisija predlaga dopolnitev normativnega okvira z jasnimi določili o dopustnosti umika kandidatur. Ena od možnosti je določitev roka, do katerega je umik še mogoč, druga pa, da se dopusti umik kadarkoli, kar bi bilo prepuščeno zakonodajalcu.

    Po oceni komisije nejasna pravila lahko vodijo do neenotne obravnave podobnih primerov, kar je v nasprotju z načelom pravne države. Natančnejša ureditev postopkov pa bi odpravila dvome o pravilnosti ravnanja državnega zbora in prispevala h krepitvi zaupanja javnosti v državne institucije.

    Komisija je državni zbor pozvala, naj jo v treh mesecih obvesti o sprejetih ukrepih oziroma nadaljnjih aktivnostih.

