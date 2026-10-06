KPK pod drobnogled vzela oglaševanje ministrstva za zdravje na Planet TV

Na Komisiji za preprečevanje korupcije so prejeli prijavo domnevno spornega oglaševanja ministrstva za zdravje na televiziji Planet TV. Prijavo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo, ali obstajajo sumi kršitev iz pristojnosti komisije, to je kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so za STA potrdili na KPK.

Po poročanju portala Necenzurirano, ki se pri tem sklicuje na ugotovitve novinarja Domna Saviča, je imelo namreč ministrstvo avgusta na voljo 150.000 evrov, deloma tudi iz sredstev EU, ki jih je moralo zaradi izteka roka na hitro porabiti. Okoli 100.000 evrov oziroma okoli 60 odstotkov celotnega zneska so skupaj prejeli Radiotelevizija Slovenija, Pro Plus in Planet TV, ki naj bi predvajali oglase s promocijo sistema zVem.

Tadej Ostrc FOTO: Leon Vidic

Zakup na Planet TV, vreden 25.000 evrov, naj bi bil najmanj učinkovit, saj naj bi petino oglasov, ki jih je zakupilo ministrstvo, predvajali med drugo in šesto uro zjutraj, ko televizije ne gleda skoraj nihče. In to kljub temu da je Planet TV v ponudbi navedel, da noben oglas ne bo predvajan ponoči. Pri tem portal tudi navaja, da je ključno vlogo pri naročilu odigrala prodajna služba Planet TV, ki jo je takrat vodil Uroš Žajdela, danes tesni svetovalec ministra za zdravje Tadeja Ostrca.

Ta je po navedbah portala na ministrstvo odšel tako rekoč takoj po tem, ko je bila podpisana pogodba o oglaševanju. Žajdela je za portal zatrdil, da je bil v času dogovorov o oglaševanju ministrstva na dopustu in da z zadevo ni imel nobenega opravka, za kar je pripravljen predložiti tudi potrdila.