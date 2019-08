KPK pri ugotavljanju Jankovićevega premoženja postopala pravilno in zakonito

Za 208.000 evrov transakcij je KPK ugotovila izrazita korupcijska tveganja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri ugotavljanju premoženjskega stanja ljubljanskega županapostopala pravilno in zakonito. S tem se je zaključil večletni postopek nadzora Jankovićevega premoženjskega stanja, so sporočili s KPK.Revizijo, ki jo je vložil Janković, je vrhovno sodišče zavrnilo kot neutemeljeno. S tem so bila bo navedbah KPK izkoriščena vsa redna in izredna pravna sredstva.Janković je najprej na upravnem sodišču izpodbijal končne odločitve o nadzoru nad premoženjskim stanjem, ki jih je KPK izdala novembra 2015. KPK je ugotovila, da je Janković od nastopa županske funkcije leta 2006 večkrat kršil zakon o preprečevanju korupcije, prav tako ni pravočasno sporočal podatkov o svojem premoženjskem stanju. Za 208.000 evrov transakcij je KPK ugotovila izrazita korupcijska tveganja.Šlo je sicer za ponovljen postopek, saj je prve ugotovitve, ki jih je protikorupcijska komisija izdala v začetku leta 2013, ko je bil Janković predsednik takrat največje parlamentarne stranke Pozitivne Slovenije, razveljavilo vrhovno sodišče. Je pa KPK novembra 2015 prišla do enakih ugotovitev kot v prvotnem postopku.Vrhovno sodišče je sicer maja lani že zavrnilo Jankovićevo pritožbo v tem primeru. Kot je takrat pojasnil predsednik KPK, sodišče ni pritrdilo Jankoviću, da KPK po prejemu odločbe vrhovnega sodišča, s katero so bile odpravljene ugotovitve o Jankovićevem premoženju, postopka ne bi smela več nadaljevati, ker da gre za kršitev načela, da mu o isti stvari ne bi smeli soditi dvakrat.