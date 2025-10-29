KPK: Ravnatelj OŠ Solkan kršil integriteto

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je ugotovila, da je ravnatelj Osnovne šole Solkan, Goran Bezjak, kršil integriteto, ko je članom sveta zavoda predstavil neresnične informacije o svoji zaposlitvi.

Komisija je ugotovitve objavila kot pravnomočne, saj Bezjak zoper njih ni vložil upravnega spora. Postopek je bil sprožen aprila 2024 na podlagi prijave o domnevnih nepravilnostih pri povečanju njegove zaposlitve.

Preiskava je pokazala, da je Bezjak 28. septembra 2023 sklical sejo sveta zavoda in predlagal povečanje svoje zaposlitve s 100 odstotka na 107,5 odstotka, pri čemer je to predstavil kot pogoj za sodelovanje šole na projektu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje B-RIN. Svet zavoda je predlog sprva potrdil, a je Inšpektorat RS za šolstvo sklep razglasil za nezakonit, zato ga je svet zavoda junija 2024 razveljavil. Kljub temu je Bezjak 30. septembra 2023 podpisal avtorsko pogodbo, s čimer je povečal svojo zaposlitev, o čemer svet zavoda ni bil obveščen.

Komisija je ugotovila, da povečanje zaposlitve ni bilo pogoj za sodelovanje v projektu, temveč je bil edini pogoj sodelovanje ravnatelja. Zavajanje članov sveta in neresnično predstavljanje dejstev Komisija ocenjuje kot kršitev integritete po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Kot poudarja Komisija, je šlo že za 29. pravnomočno kršitev integritete, ki jo je ugotovila. V vseh primerih želi Komisija vzpostaviti standarde odgovornega ravnanja javnih funkcionarjev in uradnih oseb, pri čemer se upoštevajo strokovnost, vestnost in nepristranskost.