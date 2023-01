KPK rezultati glede na dogajanje niso presenetili

Kot je na spletni strani zapisala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), danes objavljeni podatki Transparency International glede zaznavanja korupcije v javnem sektorju – Slovenija je s 56 točkami od stotih možnih in 41. mestom v globalnem merilu dosegla zgodovinsko dno – dodatno nakazujejo, da je čas za spremembo, da je treba od besed preiti k dejanjem.

Z rezultatom niso zadovoljni: »Prevetriti moramo zakonodajo, določiti sankcije za kršitelje, vsak dosledno izvajati svoje pristojnosti in predvsem vsi skupaj sodelovati, da trend obrnemo navzgor – zgolj KPK ni dovolj,« je ob tem povedal predsednik KPK dr. Robert Šumi.

Kot so navedli v objavi na spletni strani, jih – glede na nenehno opozarjanje na korupcijo v slovenskem zdravstvu, poleg tega pa še škandal s prejemanjem podkupnin evropskih poslancev v aferi Katargate in korupcijske afere v povezavi z vojno v Ukrajini – splošni rezultat ne preseneča. V zadnjem letu je korupcija nenehno polnila medijske vsebine, obenem pa v Sloveniji nismo naredili strateških premikov na bolje.

Kot navajajo, je situacija primerljiva s tisto v državah soseščine, nas pa že prehitevajo države, ki so včasih za nami zaostajale. »Mi pa zgleda kot da stopicamo na mestu. Prav zato potrebujemo spremembe. Zgledovati se moramo po najboljših, to so letos v Evropi Danska – ta je prva tudi v svetovnem merilu –, Finska in Norveška. Vse te in še mnoge druge zahodnoevropske države gredo v smeri nove paradigme: od boja proti korupciji se pomikajo k utrjevanju dobrega, h krepitvi integritete in transparentnosti, kar hkrati pomeni tudi preprečevanje slabega. Prav to je v ospredju vseh naših aktivnosti, s katerimi na KPK prispevamo k zmanjševanju razkoraka med teorijo in prakso, kadar govorimo o stanju korupcije v družbi,« je dodal Šumi.

Kot poudarjajo na KPK, pa je treba storiti več, nujno je sodelovanje. »V jedro sistemske korupcije ne moremo poseči sami, na potezi je predvsem vlada: s spreminjanjem zakonodaje, z upoštevanjem priporočil, ne zgolj s strinjanjem, ampak z vodenjem z zgledom,« je pozval Šumi.