KPK svari pred korupcijo pri obnovi po poplavah

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) nadaljuje svoja prizadevanja za zmanjšanje korupcije v Sloveniji. S Klubom slovenskih podjetnikov (SBC) je sklenila dogovor o poslovanju brez podkupovanja. Poleg tega je KPK vlado že pozvala k preglednemu poslovanju pri odpravi posledic nedavnih poplav, da se ne bi ponovile nepravilnosti, kakršne smo spremljali med epidemijo covida.

Skupna izjava Komisije za preprečevanje korupcije in Kluba SBC o poslovanju z državo brez podkupovanja je po besedah direktorja KPK Roberta Šumija korak naprej proti razvitejšim državam ter krepitvi pravne države in transparentnosti.

»Današnja izjava je zaveza gospodarstva za del, ki ga zastopa Klub slovenskih podjetnikov, k poštenemu poslovanju z državo. Gre za poslovanje brez podkupovanja s poudarkom na ničelni toleranci do korupcije. To je gotovo močno sporočilo in upamo, da se bodo tudi drugi deli gospodarstva priključili takšni zavezi,« je dejal Šumi. Dodal je, da bo to pozitivno, če bodo v javnem sektorju ravnali v skupno dobro, hkrati pa predstavniki zasebnega sektorja ne bodo iskali bližnjic pri poslovanju z javnim sektorjem.

SBC napoveduje kodeks

»V SBC bi želeli v svoje poslovanje vključiti vse standarde, ki jih KPK že dolga leta vzpostavlja,« je dejal Joc Pečečnik, predsednik SBC, ki ima okoli 430 članov. Klub ima zdaj šest zlatih pravil, pravilo s standardi integritete, odgovornosti in transparentnosti pa naj bi postalo njihovo sedmo zlato pravilo.

Pečečnik je napovedal, da bodo za ta namen v klubu pripravili kodeks teh standardov in izobraževanja za njihove člane. »Če tega ne bodo spoštovali, bomo kakšnega tudi izključili,« je opozoril in dodal, da ima SBC že zdaj visoke kriterije za članstvo, ki vključujejo tudi družbeno odgovorno poslovanje. »Gre za to, da v svojem poslovanju postaviš določene zaveze in standarde, ki jih spoštuješ in zahtevaš tudi od svojih dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev,« je še dejal.

Slabe izkušnje iz epidemije

Šumi je opozoril, da se omenjena izjava s SBC časovno ujema z odpravljanjem posledic poplav, kjer je komisija vlado pri ukrepih sanacije, povezanih z javnimi naročili, že pozvala k transparentnemu in odgovornemu ravnanju, da se ne bi ponovile anomalije, s kakršnimi smo se srečevali pri obvladovanju epidemije covida. Kot je znano, je KPK glede tega uvedla precej postopkov, v katerih je ugotovila, da so ljudje, ki so imeli možnost, privilegirali določene ponudnike za zasebno korist ali pa so dobili jamstva, ki jih drugi niso imeli.

Predsednik KPK je še pojasnil, da sta za podkupovanje vedno potrebna dva, ne le javni sektor, saj tisti, ki si želijo s podkupovanjem zagotoviti posel, praviloma prihajajo iz zasebnega sektorja: »Pri preprečevanju korupcije mora vsak prispevati svoj delež.«

SBC ni edina organizacija, s katero KPK sodeluje pri prizadevanjih za zagotavljanje integritete, odgovornosti in transparentnosti v družbi. Za ta namen sodeluje tudi z občinami, Združenjem nadzornikov Slovenije, izobraževanja pa izvajajo tudi v šolah.