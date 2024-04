KPK uvedla preiskavo zaradi ugodne hotelske prenočitve Sama Logarja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je proti predsedniku nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem Samu Logarju in predsedniku uprave iste družbe Alešu Semeji uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete. Postopek se nanaša na prenočitve v hotelih Lifeclass oziroma odobritev teh prenočitev po nižji ceni.

Kot je poročala RTV Slovenija, je Samo Logar lani sredi glavne turistične sezone prenočeval v prestižnem portoroškem Hotelu Slovenija za 80 evrov na noč, in sicer v sobi, kjer prenočitev sicer stane od 330 do 400 evrov na osebo. Bivanje po ugodni ceni mu je menda omogočila uprava družbe Istrabenz turizem, ki jo je imenoval nadzorni svet družbe pod Logarjevim vodstvom.

»Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave, prejete septembra 2023. Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije je senat komisije sprejel sklep o uvedbi preiskave zaradi zaznanega suma kršitve integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Obravnavani osebi sta o uvedbi preiskave že prejeli obvestilo, zato komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost,« so danes sporočili iz KPK.

Komisija pri tem poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev zakona tudi potrjeni ali bodo ovrženi. »Obravnavani osebi imata v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku,« so dodali.