KPK uvedla preiskavo zoper Aleksandro Pivec in izolskega župana

Ljubljana - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po opravljenem predhodnem preizkusu o gostovanjih ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli uvedla preiskavo zoper Pivčevo in izolskega župana Danila Markočiča. Komisija preiskuje sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.



Senat komisije je sklep o uvedbi preiskave sprejel minulo sredo, postopek pa uvedel na podlagi prejetega novinarskega vprašanja. V komisiji pojasnjujejo, da sama uvedba preiskave še ne napoveduje končnih odločitev v zadevi. Komisija bo v preiskavi potrdila ali ovrgla sume kršitev, kdaj bo preiskava zaključena, pa ni mogoče napovedati, saj je to odvisno tudi od pridobivanja dodatnih dokazov in sodelovanja vpletenih v postopku. Več informacij o konkretnem postopku do zaključka preiskave komisija zaradi interesa samega postopka ne more dati.



Na komisiji so, kot pravijo, v zadnjem času prejeli še druge, s primerom Pivec nepovezane prijave, ki se nanašajo na podobne sume kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in jih preverjajo na enak način kot v obravnavanem primeru, postopki pa so še v fazi predhodnega preizkusa.



Takšne prijave so za komisijo dobrodošle, saj pomagajo pri odkrivanju novih dejstev v posameznih primerih in širijo zavest o spoštovanju zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v družbi. Prejete prijave in novinarsko delo so poleg lastne zaznave pomemben vir informacij za delo komisije, še dodajajo v KPK.