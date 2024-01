KPK v še eno preverjanje Roberta Goloba

Kot smo poročali danes, je premier Robert Golob protikorupcijski komisiji minuli mesec sporočil več sprememb premoženja. Prijavil je odsvojitev več kot desetih parcel v skupni izmeri dobrih deset tisoč kvadratnih metrov, pridobitev premičnine, vredne več kot 10.000 evrov, odsvojitev denarnih sredstev, ki presega več kot 10.000 evrov, pridobitev poslovnega deleža v vrednosti več kot 10.000 evrov ter pridobitev obveznosti v višini več kot 10.000 evrov.

V njegovem kabinetu so pojasnili, da je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezano delitvijo premoženja z nekdanjo ženo premier komisiji sporočil spremembo premoženjskega stanja. Sprememba je nastala pri lastništvu nepremičnin in lastništvu podjetja, Golob je postal izključni lastnik podjetja Star Solar. Za vodjo slednjega je imenoval svojo hči.

Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) smo vprašali, ali je lastništvo predsednika vlade v podjetju v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ter tudi, ali veljajo za takšna podjetja omejitve pri poslovanju z državo.

V KPK so nam pojasnili, da so v zvezi z lastništvom v podjetju Star Solar danes prejeli prijavo. To bodo v skladu s svojimi pristojnostmi obravnavali v predhodnem preizkusu, zato več informacij o konkretni zadevi v tej fazi ne morejo dati.

Pojasnili so, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije za funkcionarje ne prepoveduje lastništva v podjetjih. Ker pa poslovanje javnega sektorja s subjekti zasebnega prava lahko predstavlja določeno korupcijsko tveganje, še zlasti v primerih, ko so v posel vključeni posamezniki, ki imajo pri sklenitvi tega posla zasebni interes, omenjeni zakon opredeljuje omejitve poslovanja.

FOTO: Voranc Vogel

Če gre za premiera, omejitve poslovanja veljajo za vlado

»Te veljajo za subjekte, v katerih so funkcionarji ali njegovi družinski člani udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali pa so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Za takšne poslovne subjekte veljajo omejitve poslovanja z organom ali organizacijo javnega sektorja, v kateri funkcionar opravlja funkcijo. Omejitve poslovanja tako ne veljajo za vse subjekte javnega sektorja. Če gre torej za predsednika vlade, omejitve poslovanja veljajo za Vlado Republike Slovenije, ne pa tudi za druge subjekte javnega sektorja (ministrstva, državni zbor, občine ...).«

Pojasnili so, da zaradi omejitev poslovanja glede na vrsto postopka, ki ga izvaja organ javnega sektorja, velja bodisi absolutna prepoved poslovanja (organ javnega sektorja ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, za katere veljajo omejitve poslovanja) ali pogojno dovoljeno poslovanje (to velja za druge načine pridobivanja sredstev, ki ne pomenijo naročanja blaga, storitev ali gradenj oziroma katere koli oblike javno-zasebnega partnerstva, na primer za javne razpise za dodelitev sredstev za sofinanciranje, različne oblike državnih ali občinskih pomoči, dodeljevanje štipendij ipd.), ki pa je dovoljeno le pod pogojem, če so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov, oziroma pod pogojem, da se funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.

To je že tretji primer preverjanja Roberta Goloba na funkciji predsednika vlade. KPK je že presojala njegovo vlogo pri promociji družbe Gallup, pred letom dni pa je prejela tudi prijavo Tatjane Bobnar glede njegovega domnevnega vmešavanja v delo policije.