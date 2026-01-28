Iz zadeve Karigador izločili Aleša Kocjana

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je sprejel sklep, da namestnika predsednika KPK Aleša Kocjana izloči iz obravnave zadeve Karigador, so potrdili v KPK. Pri tem zagotavljajo, da sklep o izločitvi ne vpliva na postopek, ki bo normalno tekel naprej.

»Razlog za izločitev so bili nekateri pretekli komentarji Aleša Kocjana o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi,« so zapisali na KPK.

S tem so po poročanju N1 ugodili zahtevi odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška, ki je navedel Kocjanovo predhodno izražanje stališč o primeru Karigador v vlogi novinarja in urednika v podkastih, ki da vzbuja videz vplivanja na njegovo nepristranskost.

KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je takrat poročala POP TV, je Golob s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Subotiča.

Karigador je naselje na Hrvaškem, kjer ima več sto Slovencev svoje počitniške hiše, tudi poslovnež Tomaž Subotič. FOTO: Tomi Lombar

Oktobra lani je KPK izdala osnutek ugotovitev v tej zadevi. Kot je tedaj povedal Zdolšek, komisija premieru Robertu Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic »znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov«.

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je sredi januarja napovedala, da bi lahko KPK odločitev sprejela še pred volitvami. Kot je tedaj pojasnila, so na komisiji pripravljeni na vsebinsko odločitev.

Medtem je KPK že odločila o zadevi Bobnar, ko je ugotovila, da je premier Golob z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar o kadrovanju v policiji ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto.