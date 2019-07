KPK zahteva dokumentacijo v zvezi z zahtevo za preiskavo v zadevi Kangler

FOTO: Jure Eržen/delo

Komisija za preprečevanje korupcije je na predsednika DSnaslovila zahtevo za vpogled in izročitev dokumentacije v zvezi z zahtevo za parlamentarno preiskavo v zadevi Kangler. Kot je razvidno iz dopisa, je komisija uvedla postopek zaradi kršitve etike in integritete državnega sveta in nekaterih državnih svetnikov.Dopis protikorupcijske komisije je na twitterju danes objavil nekdanji mariborski župan in državni svetnik. Komisija je v njem napovedala, da se bo v prostorih DS zglasila v sredo v dopoldanskem času »z namenom vpogledati in prevzeti vso dokumentacijo v zvezi z omenjeno zahtevo, s katero razpolaga DS oziroma njegova delovna telesa in strokovni sodelavci«.KPK je v začetku meseca že opozorila, da bi konkretna zahteva lahko predstavljala obliko nedovoljenega posega zakonodajne veje oblasti v neodvisno sodstvo in tožilstvo. Prav to je po besedah predsednika komisijerazlog, da so uvedli postopek.Kot je dejal za STA, je tudi njegovo osebno stališče, da tožilci in sodniki niso politično odgovorni in da parlament ne sme ugotavljati njihove politične odgovornosti, ker gre v tem primeru za poseg v njihovo neodvisnost. Lahko pa odgovarjajo kazensko, če zlorabljajo svoj položaj, in če ima državni svetnik Franc Kangler občutek, da so sodniki v njegovi zadevi ravnali pristransko, bodisi zaradi pritiskov politikov ali kogarkoli drugega, naj sproži zoper te sodnike kazenske postopke. Ne sme pa DS na ta način izvajati političnega pritiska na neodvisno delo druge veje oblasti, je še dodal.Kovšca je pojasnil, da z zahtevo ni seznanjen, da pa ima KPK pri njih odprta vrata ter da lahko pogleda vso dokumentacijo. Vprašal pa se je, zakaj imamo toliko tožb na Evropsko sodišče za človekove pravice in zakaj imamo od tam tudi toliko zahtev Sloveniji, da stanje popravi, če je v pravosodju vse tako prav.Kangler pa je na twitterju ugotavljal, da je spet postal problem države RS in da so mračne sile ponovno »vključile KPK v politični obračun«.DS je sicer zahtevo za preiskavo politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega pregona nekdanjega mariborskega župana in državnega svetnika Kanglerja pred dnevi zahteval na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist. Po besedah državnega svetnikaje pri tem nedvomno prišlo do zlorab javnih funkcij za politično obračunavanje. Na zahtevo DS je državni zbor parlamentarno preiskavo odredil v petek.