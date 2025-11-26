KPK zaključila postopek glede sumov kršitev ministrov Mesca in Jevška

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sklenila obravnavo prijav, ki so se nanašale na domnevne nepravilnosti dveh ministrov – Luke Mesca pri glasovanju na vladi, ko je ta za državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje imenovala Milana Brgleza, in Aleksandra Jevška glede njegove nepremičnine v Prekmurju. Komisija pri nobenem od ministrov ni potrdila kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in je obravnavo obeh zadev zaključila.

KPK je v juliju 2025 prejela prijavi z očitki o domnevnem nasprotju interesov ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca. Ta se v okoliščinah nasprotja interesov domnevno znašel pri glasovanju o imenovanju Milana Brgleza, ki je bil njegov mentor pri magistrski nalogi, na mesto državnega sekretarja. V predhodnem preizkusu prijav je komisija pridobila informacije generalnega sekretariata Vlade RS in ministra Mesca.

Ugotovila je, da se je formalno sodelovanje Luke Mesca in Milana Brgleza začelo marca 2025, ko je minister prijavil magistrsko delo, vlada pa je o imenovanju Brgleza na mesto državnega sekretarja glasovala na dopisni seji 15. 7. 2024. Glede na navedeno komisija ni potrdila okoliščin nasprotja interesov ministra Mesca pri konkretnem glasovanju, saj ni bilo izkazano, da bi v času glasovanja osebi imeli takšne in tako intenzivne stike, da bi šlo za okoliščine nasprotja interesov.

Komisija pojasnjuje, da je treba okoliščine nasprotja interesov preverjati v vsakem posameznem primeru in pri tem tehtati različne dejavnike (dejanske pristojnosti uradne osebe, odločevalsko moč v konkretnem primeru in okoliščine, ki kažejo, da bi zasebni interes lahko vplival na nepristransko opravljanje javnih nalog, pri čemer se presoja tudi intenziteta osebnih, poslovnih ali političnih stikov med posamezniki).

Je pa komisija v okviru istega postopka ugotovila sum kršitve določb glede opravljanja dodatne dejavnosti Milana Brgleza. Ta namreč komisije o tem ni seznanil, prav tako pa tudi generalni sekretariat vlade ne razpolaga z dovoljenjem za opravljanje pedagoške dejavnosti. Oboje – dovoljenje delodajalca in obveščanje komisije – v primeru opravljanja sicer dovoljene dodatne pedagoške dejavnosti za funkcionarje predpisujejo določbe ZIntPK, zato je komisija proti Brglezu uvedla prekrškovni postopek, ki še poteka.

Komisija je končala tudi postopek obravnave prijav, ki jih je prejela v juliju in avgustu 2025 proti ministru za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandru Jevšku. Očitki iz prijav so se nanašali na domnevne nepravilnosti pri prijavi premoženjskega stanja, medijske izjave ministra in spremembo namembnosti njegove nepremičnine v k. o. Filovci v Prekmurju, ki naj bi bila zgrajena brez ustreznih dovoljenj.

V predhodnem preizkusu je KPK pridobila pojasnila Aleksandra Jevška in Upravne enote Murska Sobota. Minister je pojasnil, da je v letu 2024 dokumentacijo za konkretni objekt predal določenemu podjetju z zaprosilom, da postopek spremembe namembnosti objekta izvede pooblaščeni projektni biro, kar je ta potrdil s pisno izjavo.

Komisija je ugotovila, da minister medijem ni dejal, da je postopek spremembe namembnosti sprožil na upravni enoti, zato ni potrdila očitkov o zavajanju javnosti. Prav tako ni ugotovila kršitev glede prijav premoženjskega stanja. Ker tako iz medijev kot iz pojasnila ministra izhaja, da nadzor nad zakonitostjo gradnje panonske hiše obravnavajo pristojne inšpekcijske službe, je komisija postopek zaključila.