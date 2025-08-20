KPK končala postopek v zadevi Hvala, opozorila na nove sume

KPK v predhodnem preizkusu prejetih prijav zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića ni ugotovila sumov kršitev iz lastnih pristojnosti in je postopek zaključila. Naj bi pa iz zadeve izhajali sumi več drugih dejanj, ki pa niso v njihovi pristojnosti, so danes pojasnili.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prijave zoper Poklukarja, Jušića in vodjo kabineta ministrstva Natašo Hvala Ivančič prejela maja lani, omenjeni pa naj bi bili vpleteni v preiskavo, ki se je zaradi suma trgovine z ljudmi vodila zoper kobariškega gostinca Aleša Hvalo.

Poklukar, Jušić in Hvala Ivančič naj bi bili seznanjeni s preiskavo, sum mobinga in preurejanja zapisnikov

Julija je KPK prejela še eno prijavo, da naj bi bili Poklukar, Jušić in Hvala Ivančič seznanjeni s preiskavo zoper gostinca Hvalo, Hvala Ivančič pa naj bi nad zaposlenimi izvajala mobing in od njih zahtevala, da ji poročajo vse informacije o sestankih in srečanjih, prav tako naj bi preurejala zapisnike kolegijev, sestankov in strokovnih srečanj, so sporočili s KPK.

Uvedbo postopka zaradi suma kršitve integritete in korupcijskih tveganj pri porabi javnih sredstev ministra Boštjana Poklukarja v restavraciji Hvale je junija KPK predlagala tudi komisija DZ za nadzor javnih financ.

V predhodnem preizkusu prijave je KPK pridobila dodatna pojasnila in dokumentacijo uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave (GPU) in ministrstva za notranje zadeve ter vpogledala v javno dostopne podatke. Ugotovila je, da iz zadeve izhajajo sum storitve kaznivega dejanja, sum o neupravičeno porabljenih javnih sredstvih, sum trpinčenja na delovnem mestu oziroma sum kršitve določb zakona o delovnih razmerjih ter sum kršitve notranjevarnostnih postopkov policije, so sporočili s KPK.

Poklukar in Jušić sredi preiskave v gostišču Hvale

»Ker komisija za presojo omenjenih sumov ni pristojna, ustrezni organi pa so bili o tem že seznanjeni, to so specializirano državno tožilstvo, policija, urad za nadzor proračuna in inšpektorat za delo, jim prijave ni ponovno odstopala,« so sporočili. Dodatnih sumov kršitev iz lastnih pristojnosti KPK ni potrdila, s čimer je zadevo zaključila in o tem tudi obvestila komisijo DZ za nadzor javnih financ. »Če bo v zadevi v prihodnje zaznala kakršen koli sum iz lastnih pristojnosti, bo ustrezno ukrepala,« so še zatrdili na KPK.

O tem, da naj bi bili na ministrstvu s policijsko preiskavo Hvale seznanjeni, je maja poročala Televizija Slovenija in se pri tem sklicevala na zapisnik enega od sestankov iz aprila lani, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva. Poklukar in Jušić sta se z delegacijo lani, sredi policijske preiskave Hvale, odpravila v njegovo gostišče. Poklukar, Jušić in Hvala se poznajo iz srednješolskih časov, poleg tega je Aleš Hvala bližnji sorodnik vodje kabineta ministra za notranje zadeve Nataše Hvala Ivančič.

Poklukar je tedaj vpletenost v policijski postopek zanikal, prav tako tudi vpletenost vodje njegovega kabineta.