KPK: Predlog zakona ruši standarde integritete in odpira vrata korupciji

Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, so danes opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Po njihovi oceni predlog zakona ne postavlja okvira za nepolitično delovanje in pogojev za neodvisno delovanje sklada. »Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pomeni velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. To nas skrbi in pričakujemo, da bo ministrstvo za finance v nadaljevanju več določb popravilo, na primer tiste, ki nižajo standarde strokovnosti, osebne integritete in povečujejo tveganje za delovanje sklada po nareku parcialnih interesov posameznih politični strank,« je ...