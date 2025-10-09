KPK zaznala korupcijska tveganja na Univerzi v Ljubljani

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi maja 2025 prejete prijave suma korupcije, kršitve integritete in nasprotja interesov pri postopku imenovanja dekana Fakultete za upravo (FU) Univerzi v Ljubljani (UL) preučila postopek izvolitve dekana pri čemer je zaznala korupcijska tveganja.

Sporne so bile volitve dekana FU letos spomladi, na katerih je svoj drugi štiri letni mandat na čelu fakultete dobil dr. Mirko Pečarič. Na podlagi prijave je KPK, zaradi suma kršitve integritete in nasprotja interesov pričela postopek zoper rektorja UL dr. Gregorja Majdiča.

​Nejasnosti glede izpolnjevanja pogojev

Pri KPK so ugotovili, da je rektor decembra 2024 dekane pozval k začetku postopka imenovanja dekanov. Februarja 2025 je nato senat FU sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev dekana. V roku so prejeli dve kandidaturi, vendar je volilna komisija FU, na podlagi dveh pravnih mnenj ugotovila, da kandidatka ne izpolnjuje pogojev Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana FU, ki določa, da je za dekana lahko izvoljen le visokošolski učitelj, ki je fakulteti zaposlen za polni delovni čas, od tega najmanj za polovični na delovnem mestu visokošolskega učitelja.

Na pobudo glavnega tajnika UL je nato statutarna komisija, ki je pristojna za razlago opravila razpravo in sklenila, da »posameznik izpolnjuje pogoje zaposlitve na delovnem mestu visokošolskega učitelja, tudi če je slednje v mirovanju zaradi opravljanja funkcije v okviru Univerze v Ljubljani,« kar pomeni, da kandidatka pogoje vendarle izpolnjuje.

Volilna komisija FU si pravilnik in pristojnosti statutarne komisije razlaga drugače do slednje. FOTO: Mavric Pivk

Vendar pa volilna komisija FU trdi, da ji statutarna komisija svojega sklepa ni posredovala. Še več, konsenza ni niti, kakšen status ima sklep statutarne komisije. Volilna komisija FU namreč trdi, da je mnenje statutarne komisije zgolj nezavezujoče mnenje, ki mu volilna komisija kot neodvisen organ ni primorana slediti, medtem pa Status UL določa, da je mnenje statutarne komisije zavezujoče za celotno UL, je namestnik predsednika KPK David Lapornik povzel v obrazložitvi.

KPK ugotavlja, da so volitve dekana Univerze v Ljubljani sicer potekale skladno z zakonodajo, statutom in pravilnikom o kandidiranju in volitvah dekana FU, da pa so določila statuta »nejasna in premalo natančna ter da ne zagotavljajo ustreznega pravnega varstva med samim postopkom volitev«. Kandidat namreč zoper zapisnik volilne komisije nima nikakršnega pravnega varstva, niti nima UL sprejetega določila, na podlagi katerega bi rektor moral izdati sklep o imenovanju dekana v določenem roku po izvolitvi. Zaradi pomanjkljivosti je KPK pri volitvah dekanov na UL zaznava korupcijska tveganja.

UL bo dopolnila svoj statut

Zaradi zaznanih tveganj je KPK UL priporočila, naj preuči ali je potrebna natančnejša ureditev postopka volitev dekana in ali bi bilo treba v statutu UL navesti, ali so razlage statuta statutarne komisije zavezujoča ali nezavezujoča. KPK je UL še zaprosila da jo v roku treh mesecev obvesti o izvedenih ukrepih oziroma dejavnostih na tem področju.

Iz kabineta rektorja UL so nam pojasnili, da novi Zakon o visokem šolstvu (ZViS-1) visokošolskim zavodom nalaga uskladitev statutov in internih pravnih aktov. »V sklopu priprave novega Statuta UL zaradi uskladitve z ZViS-1 bomo tudi v delu volitev dekanov ustrezno dopolnili Statut UL oz. pripravili pravilnik, ki bo urejal volitve dekanov in bo veljal krovno za vse članice UL«, so zapisali.