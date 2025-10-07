KPK zožila očitke Golobu

KPK je v novem osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar spremenila izrek, poroča N1. Komisija je po besedah odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška sum kršitve integritete zoper Goloba skrčila na dve SMS-sporočili, v katerih je premier zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil.

Zdolšek je za N1 povedal, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) od šestih očitkov, ki so bili navedeni v predlogu o uvedbi postopka, pristala pri enem očitku, ki je sestavljen iz dveh SMS-sporočil. Pri vseh drugih očitkih je ustavila postopek.

»Prepričan sem, da to, kar piše v osnutku, ne more biti kršitev integritete. Mislim, da bomo prej ali slej to dokazali,« je Zdolšek povedal za STA. »Se vam zdi, da predsednik vlade ne sme biti zaskrbljen nad kadrovsko situacijo v policiji? Ne očita se mu, da je konkretno posegal v kadrovske zadeve v policiji,« je poudaril Zdolšek.

Novi osnutek ugotovitev KPK v zadevi Bobnar je danes komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob. »Zadovoljen sem s tem, kar je prišlo v javnost, ker se je končno pokazalo, da razen pogovora oziroma SMS-sporočil med dvema politikoma ni šlo za čisto nič drugega,« je dejal ob robu obiska vlade v Nazarjah. »Ukvarjali smo se s stvarmi, ki so za moje pojme precej minorne narave,« je povedal.

Odvetnik premierja Roberta Goloba Stojan Zdolšek je od novinarke oddaje Tarče na javni RTVS »zahteval, da zapusti pisarno, kjer so bili predstavniki več medijev. Vprašanj mu ni mogla zastaviti,« so v zvezi zapisali na družbenem omrežju oddaje Tarča. R. I.

Premier in njegov pooblaščenec Zdolšek imata 15 delovnih dni, da se na novi osnutek ugotovitev izjasnita.

Na KPK so za STA poudarili, da končne odločitve v tem postopku niso sprejeli. »Pojasnjujemo pa, da izrek osnutka ugotovitev opredeljuje zgolj ravnanje, ki je predmet kršitve, utemeljitev in vsi dokazi, zakaj je šlo pri določenem ravnanju za kršitev, pa izhajajo iz celotnega dokumenta, ki pa ga v tej fazi ne moremo razkriti,« so poudarili.

KPK je predhodni preizkus v zadevi Bobnar uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Tatjane Bobnar iz decembra 2022, ki je Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Preiskavo proti predsedniku vlade v tej zadevi je komisija uvedla novembra 2023, januarja lani pa jo je začasno ustavila. Golob je namreč zahteval vpogled v spis, česar pa mu na KPK niso mogli omogočiti zaradi interesov predkazenskega postopka, ki sta ga vodila policija in tožilstvo.