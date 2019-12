Kraj rojstva: volkswagen amarok

Tudi na parkirišču pred porodnišnico

Vsak teden se kje v Sloveniji zgodi prezgoden in presenetljivo hiter porod.

Petek trinajstega ni nujno nesrečen dan. Na poti v porodnišnico se je pred natanko tednom dni Nataši in Mihu Trčku iz Hrastovelj na ta dan rodil zdrav fant Oskar. Kot njegov kraj rojstva bi morali najbrž vpisati volkswagen amarok, nekje pri Pradah, na pol poti med Popetrami in Izolo. »Ne dotikajte se popkovine, mama naj ga da na prsi in pridite do urgence brez divjanja z avtom,« je očetu svetovala prijateljica, ki kot medicinska sestra dela na urgenci. In tako se je vse srečno izšlo.A pred tem je bilo kot v filmu. Od Popeter do izolske bolnišnice je 20 kilometrov, za kar bi potrebovali 24 minut. Vožnja se je podaljšala za natanko sedem minut. Omenjeno prijateljico je Miha Trček poklical po tem, ko mu je žena rekla, da rojeva, in je videl, da je stvar resna. Avto je ustavil med Pradami in Bertoki, medicinska sestra ga je vodila po telefonu in (njun drugi) otrok je bil zelo hitro, v nekaj sekundah, pravi Miha, zunaj. Slekel si je majico in spodnjo majico in vanjo ovil tri kilograme težkega in 52 centimetrov dolgega novorojenca. »Pomembno je bilo, da sva oba ohranila mirno kri. Morda je pomagalo tudi to, da sem doma s kmetije, kjer sem večstokrat pomagal pri rojevanju različnih živali,« je povedal Miha. In petek trinajstega je postal srečen dan za vse Trčkove iz Hrastovelj, saj sta mati in otrok že po treh dneh prišla domov.Nekaj podobnega se je letos že zgodilo na drugem koncu Slovenije. Prav tako na petek, 13. septembra, se je v avtu, volkswagnu caddyju, rodila Viviana, hči Maše Sever in Andreja Okorna iz Gradišča pri Škofljici. Čeprav je do jeseniške porodnišnice kar 90 kilometrov, sta se odločila za porod na Jesenicah. Neučakana Viviana je prišla na svet kar na avtocesti med Kranjem in Jesenicami. Na svet je prijokala sedem minut pred prihodom v porodnišnico, in to med zelo hitro vožnjo, vse skupaj pa se je zgodilo v nekaj minutah. Punčka je bila dolga 51 centimetrov in je tehtala 3400 gramov.Pred 13 leti se je Janku Ruštu in Alenki Hrvatin iz Sv. Antona rodil nekaj manj kot tri kilograme težak Enej, in to v ovinku izvoza z avtoceste, proti postojnski porodnišnici. Oče Janko je ženi pel, na glas molil, jo na vse načine bodril, ona pa je samo malo stokala in šofer niti videl ni, kdaj se je zgodilo. Od Sv. Antona pri Kopru do Postojne je 60 kilometrov, vožnja traja kakšnih 40 minut, a Enej je prišel na svet pet minut pred ciljem. Šele babica v porodnišnici je prerezala popkovino. Ko so tedaj Janka Rušta vprašali, kateri bo kraj rojstva, je v šali odgovoril: renault 19.Nemalokrat se neučakanci rodijo na parkirišču pred bolnišnico. Tako se je v začetku junija 2017 rodil fantek na zadnjem sedežu avtomobila pred izolsko urgenco. Tja sta pritekli dežurna zdravnica in sestra, ko je imel glavico že zunaj. Pri vseh se je dobro izšlo. To je potrdil tudi izolski porodničar dr. Boštjan Lovšin, ki je dejal, da je pri takih hitrih in spontanih porodih zelo verjetno, da ne bo zapletov, in da je huje v primerih, ko se porod vleče pol dneva, dan ali več. »V izolski porodnišnici imamo od 600 do 700 porodov na leto, od tega se vsaj eden ali dva zgodita že na poti do nas,« je povedal izkušen zdravnik in porodničar.V največji slovenski porodnišnici, ljubljanski, se vsako leto rodi približno 6000 otrok. Predstojnik kliničnega oddelka za perinatologijo Gorazd Kavšek je ocenil, da se tak prezgoden porod, na poti, pri njih zgodi vsaj enkrat ali dvakrat na mesec. Ker imamo v Sloveniji kakih 20.000 rojstev na leto, se v povprečju vsak teden kje zgodi kak prezgoden in presenetljivo hiter porod. Dogodek torej niti ni tako velika izjema za statistiko. Velika izjema pa je za vsako družino posebej, saj se zgodi v manj kot pol odstotka primerih in še vsakomur od teh samo enkrat v življenju.