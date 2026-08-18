Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

Na Policijski postaji Izola se je oglasila 67-letna ženska in prijavila, da ji je neznani storilec z bančnega računa odtujil skoraj 62.000 evrov. Oškodovanka je policistom pojasnila, da je v zadnjih mesecih večkrat prejemala telefonske klice s tujih številk. Klicatelji so jo nagovarjali k vlaganju v kriptovalute, vendar je pogovore vselej prekinila in se za ponujene naložbe ni odločila, so sporočili s PU Koper.

Da je z njenim bančnim računom nekaj narobe, je ugotovila, ko si je na banki uredila dostop do mobilne banke. Ob pregledu računa je opazila več nakazil na tuje račune, ki jih sama ni opravila. Neznani storilec oziroma storilci so ji tako odtujili skupno skoraj 62.000 evrov.

Primer je vnovič opozoril na nevarnost spletnih in telefonskih finančnih prevar, pri katerih so storilci lahko izredno vztrajni, v zadnjih letih pa so, tudi s pomočjo umetne inteligence, vse bolj prepričljivi. Pogosto se predstavljajo kot finančni svetovalci, predstavniki investicijskih družb ali strokovnjaki za kriptovalute, morebitne žrtve, pogosto so to starejši državljani, pa poskušajo prepričati z obljubami o visokih in hitrih zaslužkih.

Dovolj je že namestitev programa

Pri takšnih prevarantih je lahko dovolj že nepremišljena namestitev programa za oddaljeni dostop (ki je lahko videti tudi kot navadna aplikacija), posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.

Posebej nevarne so lažne naložbene ponudbe, povezane s kriptovalutami. Prevaranti lahko žrtvi sprva prikazujejo navidezne dobičke in jo tako spodbujajo k nadaljnjim nakazilom. Ko želi svoj denar dvigniti, pa se pojavijo dodatne zahteve po plačilu domnevnih davkov, provizij ali drugih stroškov. Denar je lahko medtem že nakazan na račune v tujini, kar močno oteži njegovo sledenje in vračilo.

Policija in banke zato uporabnike opozarjajo na previdnost pri nepričakovanih telefonskih klicih ter na to, naj neznancem ne posredujejo podatkov za dostop do bančnih računov, enkratnih gesel ali drugih varnostnih kod. Prav tako naj po navodilih neznancev na računalnik ali telefon ne nameščajo programov, ki omogočajo oddaljeni dostop. Težava so tudi ponarejene spletne strani, ki so videti podobno kot strani banke, a to niso.

Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo, in zato še ni znano, kako je storilec pridobil dostop do denarja 67-letnice.