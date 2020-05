Krajšanje delovnega časa za reševanje delovnih mest

Ljubljana – Jutri bo zavod za zaposlovanje objavil podatke o aprilski registrirani brezposelnosti. Ta se, kot kažejo trendi, že približuje številki 90.000. Izguba delovnih mest zaradi posledic epidemije koronavirusa je ena največjih skrbi vseh vlad v EU, ki poskušajo z različnimi ukrepi blažiti negativne vplive na gospodarstvo in socialno varnost prebivalcev.Izmenjava izkušenj o prvih učinkih sprejetih nacionalnih ukrepov za omejitev širjenja virusa, preprečevanje izgube delovnih mest in ohranitev dohodka, o pripravi nadaljnjih ukrepov za izhod iz krize, srednje- in dolgoročnih načrtih za oživitev gospodarstva ter tudi ...