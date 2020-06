Krajvna neurja z močnimi sunki vetra

Po razmeroma lepem dopoldnevu bo danes popoldne oblačnost nad državo naraščala. Krajevne plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, nato pa se bodo selile proti jugu. Mogoči so pojavi hudih krajevnih neviht, zlasti v severovzhodnih predelih.



​Uprava RS za zaščito in reševanje je zaradi neurji z močnimi sunki vetra in krajevnimi nalivi, pri katerih ni izključena možnost toče, izdala vremensko opozorilo. Po podatkih Agencije RS za okolje so nevihte začele nastajati tudi na jugovzhodu Slovenije. Močnejša nevihtna celica se pomika preko Žužemberka, severno od Novega mesta v smeri proti vzhodu. Na postaji Novo mesto je bil nekoliko pred peto uro popoldne zabeležen sunek vetra 75 km/h.



Predvsem na severovzhodu bo pihal močan severi veter. Temperature bodo proti večeru znatno upadle, neurja pa bodo ponehala.



Krajevne padavine se bodo po nekod nadaljevale tudi še v torek, vztrajala bo tudi oblačnost. Glede na prejšnje dni bo prišlo do manjše ohladitve, najvišje dnevne temperature bodo, razen na Primorskem, od 23 do 27 stopinj Celzija. Krajevne plohe in nevihte se bodo zlasti v severnih delih države nadaljevale tudi v sredo in četrtek.