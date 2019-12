Kralji ulice: »Hofer se je odzval na naše povabilo k dialogu«

Prodajalci revije Kralji ulice pred ljubljanskimi poslovalnicami trgovske verige Hofer. FOTO: Jože Suhadolnik

Na družbenih omrežjih je zaokrožilo sporočilo, da bo trgovinska veriga Hofer z 11. decembrom prepovedala prodajo časopisa Kralji ulice. Društvo Kralji ulice je novico včeraj potrdilo na svojem facebook profilu, danes pa prek istega družbenega omrežja sporočilo, da se je Hofer odzval na njihovo povabilo k dialogu, zato želijo javnost obvestiti, da bodo zopet nadaljevali sodelovanje.»Potrdimo lahko, da smo s Hoferjem dobro sodelovali vrsto let, o dobrih odnosih s Hoferjevimi prodajalci so govorili tudi naši člani in članice, ki ponujajo časopis. V tem času smo individualno reševali primere, ko so člani in članice kršili pravila ponujanja časopisa ali dogovore, ki so jih sklenili s posameznimi prodajalnami (npr. mesta ponujanja časopisa, pri čemer naj ne ovirajo vhoda ipd.). Zaradi dosedanjega dobrega sodelovanja, pri Hoferju so nas do sedaj večkrat podprli tudi z donacijami, smo s Hoferjem v procesu dogovarjanja, na kakšen način bi vzpostavili sodelovanje in dogovarjanje glede načina ponujanja časopisa, ki bo v skladu z našimi pravili ponujanja, prav tako pa z njihovim načinom poslovanja,« so zapisali.Iz Hoferja so za Delo sporočili, da so z Društvom Kralji ulice v preteklosti že iskali različne načine, kako bi lahko prodajo revije Kralji ulice pred Hoferjevimi trgovinami izvajali na primeren in varen način. »S strani kupcev in tudi zaposlenih smo namreč več let, v zadnjem času pa še pogosteje, prejemali številne pritožbe nad vedenjem prodajalcev, ki so onemogočali dostop v trgovino, do nakupovalnih vozičkov, večkrat so kupce nadlegovali, pred trgovinami pa je bilo vidno tudi uživanje opojnih substanc.«»Kljub temu, da smo v nasprotju z nekaterimi ostalimi trgovci več let dopuščali prodajo omenjene revije in si hkrati prizadevali na ravni individualnih primerov urediti način prodaje pred trgovinami, smo bili pri tem žal neuspešni. Poudarjamo, da sistem prodaje omenjene revije ni sporen, vse dokler se to izvaja na strankam in zaposlenim primeren ter varen način. Slednje bomo skupaj z društvom v nadaljevanju tudi poskušali urediti,« so dodali.Kot je za spletni portal MMC pojasnilaz društva Kralji ulice, je Hofer pred javno objavo sporočila, ki je kasneje zaokrožilo na družbenih omrežjih, poklical na društvo in jih seznanil z odločitvijo, da bodo svojim poslovalnicam dali navodilo, naj Kraljem ulic prepovedo prodajo časopisa pred njihovimi prodajalnami. »Nato so se v dogovoru z nami odločili, da bodo z navodilom počakali en teden. V tem času lahko svoje ljudi obvestimo o prepovedi in se izognemo neprijetnim situacijam. Torej da bi ljudje prišli na svoje mesto prodajat časopis in bi bili zaradi tega sankcionirani.«