Kramar Zupanova še naprej prva dama bolnišnice

11,4

milijona evrov bo vrednost letošnjih naložb



Bolnišnica pred novimi naložbami

Milena Kramar Zupan, direktorica SB Novo mesto FOTO: Tomi Lombar/Delo

Novo mesto – Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je dozdajšnji direktorici doc. dr.soglasno izglasoval drugi mandat na čelu te osrednje dolenjske bolnišnične ustanove. Zdaj jo mora potrditi še pristojno ministrstvo oziroma vlada.Po podatkih Kramar Zupanove se je na razpis za direktorja novomeške bolnišnice sicer prijavil še diplomirani inženir strojništvaiz Krškega, ki pa za svojo kandidaturo ni dobil nobenega svetniškega glasu.Svet zavoda novomeške bolnišnice je med drugim za svojega novega predsednika imenoval vodjo enote Deželne banke Slovenije v Celju, je še povedala Kramar Zupanova.Svet Splošne bolnišnice Novo mesto je prosto delovno mesto direktorja bolnišnice za mandatno obdobje štirih let sicer razpisal 16. avgusta. Kandidati so morali prijavi priložiti tudi program dela in razvoja zavoda za obdobje med letoma 2020 in 2023. Direktorici Kramar Zupanovi se namreč izteka štiriletni mandat. Ta je sicer novembra 2015 vodstvo bolnišnice prevzela od, ki jo to ustanovo vodila 17 let.V novomeški bolnišnici so sicer lani ustvarili 64,6 milijona evrov prihodka in tega v primerjavi s predlanskim okrepili za slabe tri, glede na načrte pa za skoraj sedem odstotkov. Poslovno so po interventnem sanacijskem vložku nekaj manj kot 4,4 milijona evrov preteklo leto končali z nekaj manj kot 400.000 evrov presežka prihodka nad odhodki.Letni načrt Splošne bolnišnice Novo mesto letos predvideva uravnoteženo poslovanje. Hkrati je naložbeno in razvojno naravnan, saj novomeška bolnišnica načrtuje za 11,4 milijona evrov naložb, za katere bo sama prispevala skoraj pet milijonov evrov. Razliko bo pokrila z državnim denarjem.Splošna bolnišnica Novo mesto pokriva območje jugovzhodne Slovenije. Z določenimi dejavnosti pokriva tovrstne potrebe do približno 140.000 prebivalcev. Skupaj s storitvami, ki jih ne pokriva sosednja brežiška bolnišnica, pa do približno 180.000 prebivalcev. Premore nekaj manj kot 400 postelj.