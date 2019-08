Kranj dobiva novo krožišče, začenjajo se dela na Gorenjki

»Turbo krožišče«

Kako bo potekal promet na krožišču si lahko natančneje ogledate tuki TUKAJ . Preden bo krožišče dejansko v funkciji bo predvidoma ta vikend med 31. 8. in 1. 9. 2019 na tem kraju še popolna zapora prometa, ki bo neprekinjeno trajala dva dni.

Prepovedi

Večjih zastojev na gorenjski avtocesti Dejanović zaradi del ne pričakuje, prihaja pa do zastojev ta teden, ko se vzpostavljajo zapore. FOTO: Blaž Samec/Delo

Preplastitev vozišča

Zaradi obnove bodo potrebne tudi popolne zapore priključka Kranj zahod v smeri Karavank, in sicer predvidoma med 9. in 30. septembrom in v isti smeri tudi priključka Naklo, predvidoma med 1. in 7. oktobrom. Na razcepu Podtabor pa so predvidene večinoma delne zapore in občasno nekajdnevne popolne zapore posameznega uvoznega ali izvoznega kraka.

Voznike pozivajo, naj upoštevajo prometna pravila, saj bo tako promet bolj tekoč in ne bo prihajalo do prometnih nesreč, ki ustvarjajo dodatne zastoje. Policisti bodo v kritičnih urah na terenu spremljali promet in poskušali zagotavljati maksimalno pretočnost.

Na Gorenjskem sta v teku dva večja prometna projekta: v Kranju se zaključuje gradnja novega krožišča, ki predstavlja enega najbolj obremenjenih cestnih odsekov v občini, na gorenjski avtocesti pa že potekajo pripravljalna dela za 10-kilometrsko preplastitev vozišča med priključkoma Kranj vzhod in Brezje ter za sanacijo viaduktov Podmežakla 1 in 2 od Lipc proti Hrušici.Kot sta ob odprtju krožišča v izjavi za javnost podalaiz PU Kranj in, vodja Darsove izpostave v Podtaboru, se v primerjavi s prejšnjim krožiščem bistveno spreminja prometna ureditev. Ta bo vsaj na začetku zahtevala več zbranosti pri voznikih, pojasnjujejo s PU Kranj. Najbolj pomembno pa je, da se bodo vozniki pravočasno razvrstili na pravi prometni pas, po katerem bodo prevozili krožišče. Menjave prometnih pasov znotraj krožišča namreč ne bodo možne in na tem tipu krožišča tudi niso dovoljene.Novosti so, da bo voznik pred vstopom na krožišče moral voznik pravočasno razvrstiti na tisti prometni pas, po katerem bo prevozil krožišče. Iz vsake smeri vožnje v krožišče vodita dva prometna pasova, kar pomeni, da če se bo voznik pripeljal iz smeri Škofja Loke, se bo lahko razvrstil na levi ali desni pas. »Če se bo voznik razvrstil na nepravilen pas, naj nadaljuje z vožnjo, se pravilno izključi iz krožišča in normalno odpelje do naslednjega križišča ali primernega varnega mesta ter tam vozilo obrne in se potem vrne nazaj proti krožišču,« so pojasnili.Novost je tudi »turbo izvoz« v krožišču, in sicer gre za desna prometna pasova iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju in iz smeri Preddvora proti Kranju. Na tem pasu voznik ne more zaviti nikamor drugam. Vozniki, ki prihajajo iz smeri Preddvora, na krožišču ne bodo mogli zaviti nazaj proti Preddvoru. Enako velja tudi za smer iz Škofje Loke. Vozniki se prav tako ne bodo mogli voziti v krogu.Menjave prometnih pasov znotraj krožišča niso dovoljene, prometni pasovi pa bodo fizično ločeni z nizkimi betonskimi elementi oziroma robniki. Prav tako ni dovoljena vožnja čez robnike, na dveh mestih je prepovedano zaviti na notranji pas. Vozniki morajo slediti cesti in poteku prometa.Hkrati z zaključnimi deli na krožišču Primskovo že potekajo priprave na obsežnejša dela na gorenjski avtocesti. Med priključkoma Kranj vzhod in Brezje proti Karavankam bodo preplastili devet kilometrov vozišča. Obnovljeni bodo tudi izvozi z avtoceste in uvozi nanjo iz smeri Ljubljane proti Karavankam na priključkih Kranj zahod in Naklo ter štirje kraki razcepa Podtabor.Med obnovitvenimi deli, ki naj bi stekla najpozneje 2. septembra, bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Ključno pa bo spremljati prometno signalizacijo in se pravočasno razvrstiti na pravilni prometni pas, ker ga potem ne bo več mogoče menjati. Kdor bo zapeljal mimo priključka Kranj zahod po levem pasu, se z avtoceste ne bo mogel izključiti vse do priključka Brezje, kar je okoli 14 kilometrov od vstopa v delovno zaporo, je opozoril vodja Darsove izpostave na Podtaboru Milomir Dejanović.Istočasno so se že začela tudi pripravljalna dela za sanacijo viaduktov Podmežakla 1 in 2 na avtocestnem odseku med priključkoma Lipce in Hrušica v obeh smereh. Po pripravljalnih delih bodo stekla gradbena dela na smernem vozišču avtoceste proti Karavankam. Promet bo med obnovitvenimi deli urejen po drugi polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.Dela na obseg odsekih bo izvajala Gorenjska gradbena družba, končana pa naj bi bila še pred zimo. Dela od Kranja do Brezij bodo stala 5,75 milijona evrov, na območju Jesenic pa 1,1 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.Kot je pojasnil Dejanović, bodo na Hrušici prenovili diletacije, ki so stare že več kot 20 let. Odsek od Kranja do Brezij pa je star 19 oziroma 17 let. Večjih zastojev na gorenjski avtocesti Dejanović zaradi del ne pričakuje, prihaja pa do zastojev ta teden, ko se vzpostavljajo zapore. V času spremenjenih prometnih režimov in zaprtih avtocestnih priključkov, ko bo promet speljan po vzporednih cestah, policisti med vozniki pričakujejo nekaj slabe volje in neučakanosti.