Kranj čaka napet drugi krog lokalnih volitev, v katerem se bosta pomerila Janez Černe in Irena Dolenc. Po prvem krogu ju loči dobrih 600 glasov, medtem ko se je dosedanji župan Matjaž Rakovec poslovil po aferi, ki je močno zaznamovala kampanjo. Ostra tekma je odprla vprašanja o politični kulturi in zaupanju volivcev. Irena Dolenec je dogajanje, povezano s prikritim snemanjem in objavo posnetkov, označila za nekaj, česar v kranjski lokalni politiki doslej niso poznali. »Takih dogodkov nismo zasledili. […] Jaz mislim, da je bilo to prvič,« je dejala. Černe je zanikal namigovanja, da bi stal za snemanjem oziroma objavo posnetkov. »Jaz s tem nimam nič,« je odgovoril na vprašanje o očitkih, da naj bi bil vpleten. Černe je ob tem pojasnil, da je bil njegov spor z Rakovcem po njegovih besedah ...